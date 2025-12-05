聽新聞
元山強攻 AI 水冷商機
車用電子暨散熱廠元山（6275）昨（4）日召開法說會，總經理劉賢文表示，正在中國大陸東莞、高雄仁武兩地積極擴產，車用訂單能見度直達明年整年度無虞，AI散熱水冷產品也已開始交貨，Side car則預計明年送樣，估明年業績將較今年雙位數成長，展望樂觀。
高階運算散熱方面，元山以智慧液冷冷凍散熱系統、高效能散熱通風，以及安全智慧控制技術布局高利基市場，目前已經推出250kW／120kW Side Car、1.4MW In-Row CDU等高附加值先進液冷散熱系統、模組及零組件產品，並逐步提升高效能運算系統事業占比，目標明年比重從30%提高到45%。
針對AI伺服器市場布局，劉賢文指出，旗下散熱片、散熱模組都已開始出貨，主要供應輝達H200與B200。
