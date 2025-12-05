快訊

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

聽新聞
0:00 / 0:00

大田11月營收年增勁揚28%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
大田董事長李孔文。聯合報系資料照
大田董事長李孔文。聯合報系資料照

高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（4）日公布11月營收，受益為美系品牌商出貨新品，單月營收攻至4.88億元，年增28.8%，為近16個月來新高。

大田指出，目前接單達滿載水準，營運將站穩高峰；而越南自建的新廠力拚明年第1季投產，可為營運進一步加持。

大田指出，因應美系品牌商希望降低地緣風險的期盼，該公司去年啟動越南投資案，除規劃以自購的6萬多平方公尺土地，興建2棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。

其中，B廠今年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，預計每月最高產能為10萬支，而隨著客戶需求正提升出貨量，挹注營收表現。

以11月營收來看，單月為4.88億元，年增28.8%，累計今年前11月營收達42.07億元，年減3.8%。而目前該公司中國大陸和越南產能均達滿載水準，第4季營運表現可期。

另外，針對越南A廠興建工程，該公司並指出，整體進度可說是相當順利，歷經9月份順利封頂後，近期也剛完成廠房主體設備，而在 12月則進一步展開產能布署與設備測試。

大田今年第3季營收達13.59億元，年增8%，加上生產成本控制得宜，毛利率由去年同期的14.5%增至19.3%，推升整體獲利表現。單季稅後純益為1.42億元，年增55.5%，每股純益1.70元。

營收 越南

延伸閱讀

記憶體缺料拖累 群電11月營收年減逾2成

已經沒了新鮮感？特斯拉11月在多個歐洲國家新車掛牌數減半

南亞科11月營收寫新猷

鴻海傳擴大越南生產版圖

相關新聞

能率衝 AI 機器人 最快第4季貢獻營收 明年有望倍數成長

能率（5392）昨（4）日召開線上法說會，財務長周哲毅指出，正積極全力布局AI機器人相關業務，預估最快本季起就開始貢獻營...

元山強攻 AI 水冷商機

車用電子暨散熱廠元山（6275）昨（4）日召開法說會，總經理劉賢文表示，正在中國大陸東莞、高雄仁武兩地積極擴產，車用訂單...

聰泰機器人訂單湧進

聰泰（5474）總經理林宏沛昨（4）日表示，該公司是輝達機器人運算平台Jetson Thor的主力合作夥伴之一，在該平台...

穩懋11月營收雙成長 動能回溫

砷化鎵大廠穩懋（3105）昨（4）日公告11月營收16.21億元，為今年以來最佳，月增3.9%，年增29.6%；前11月...

大田11月營收年增勁揚28%

高爾夫球具代工大廠大田（8924）昨（4）日公布11月營收，受益為美系品牌商出貨新品，單月營收攻至4.88億元，年增28...

揚秦展店 海內外並進

揚秦（2755）昨（4）日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，2026年主力品牌「麥味登」年度展店目標120家，預計明年上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。