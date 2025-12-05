能率衝 AI 機器人 最快第4季貢獻營收 明年有望倍數成長

能率（5392）昨（4）日召開線上法說會，財務長周哲毅指出，正積極全力布局AI機器人相關業務，預估最快本季起就開始貢獻營收，看好明年機器人業務將快速擴大，預估相關營收將較今年倍數成長。

周哲毅透露，能率已透過轉投資美國AI機器人公司Agility、Mantis等兩家公司分別進軍人形機器人市場以及工業協作機器手臂市場，而另一家子公司毅金精密則是主攻消費型平價機器人手臂。

其中，Agility未來發展潛力最令人期待，能率集團今年以1,000萬美元投資該公司，而Agility的股東陣容含包含亞馬遜旗下創投與輝達，目前正全力發展人形機器人產品，新一代產品預計明年推出，未來有望大規模部署在工廠、家庭、醫院、飯店、辦公室等場域。

Mantis方面，能率集團總計投資約200萬美元，並持有該公司約5%股權。

除了投資之外，能率集團成員之一的佳能也因此接獲Mantis Robotics的近距離接觸感測器訂單，初期大約300套，預估第4季就會開始出貨，而能率則有望為其Mantis Robotics代工機器人手臂。

展望未來，周哲毅強調，從目前客戶回饋來看，預期明年營運有望比今年更好，將持續強化AI機器人市場布局，同時也會持續物色深具市場潛力的機器人公司，目前已與多家美系機器人新創公司接觸中，不排除持續擴大投資，提前卡位市場商機。

能率強攻機器人將邁入收成，市場按讚，昨天強攻漲停價50.3元收市、漲4.5元。成交量逾2.2萬張。