正德法說會／審慎樂觀看待散裝航運市場 看好明年營收和獲利續增長

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

散裝船航商正德（2641）4日舉行法說會，展望2026年，該公司指出，近幾年加入營運的新船均簽訂有5至10年長約，毛利率均達40%以上，加上明年將出售兩艘船隻有處分利益進帳，營收和獲利可望比今年成長。

正德表示，隨著2024年4月董事會決議訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，已於今年8月上旬全數交付完成，並洽妥租家10年長期租約，新船加入營運，帶動業績及獲利表現穩健向上。

以第3季來看，單季營收7.15億元，毛利率由第1季的35%上升至44%，除在本業外，公司持續進行船隊汰舊換新，今年前三季處分2艘船舶，獲利0.81億元，推升第3季稅後純益達2.02億元，每股稅後純益0.62元。

累計前三季營收17.7億元，年增46.3%，毛利率41%，稅後純益達4.95億元，年增8.2%，每股稅後純益1.55元。而就10月營收來看，受益今年逐季加入的新造環保節能船貢獻，單月營收達1.91億元；累計今年度前十月營收19.61億元，年增43.9%。

展望明年，該公司以審慎樂觀看待散裝航運市場，目前利多因素包括有運力呈現供不應求、環保法規紅利、全球經濟在通膨壓力趨緩後逐步復甦重啟成長動能等，特別是正德在多用途船型方面的布局，有望在烏俄戰爭後重建和特殊貨物運輸需求中獲得超額收益。

據了解，正德董事會今年8月剛通過向大陸造船廠訂造5艘1.75萬噸多用途（MPP）船型船舶，每艘造價以2,420萬美元為上限，合計總造價不超過1.21億美元（約新台幣37.5億元），預計2027年至2028年陸續交船，目前已洽妥租家長期租約。

營收 毛利率

