元山法說會／切入 AI 水冷商機 明年營運樂觀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

車用電子暨散熱廠元山（6275）4日召開法說會，總經理劉賢文表示，公司目前正在中國大陸東莞、高雄仁武兩地積極擴產，車用訂單能見度已直達明年整年度，而AI散熱水冷方面也已開始交貨，Side car則預計明年送樣，估明年業績將較今年雙位數成長，展望樂觀。

據悉，元山前三季產品營收結構為汽車電子45%、高階運算系統30%、生活科技系統16%，工業設備與其他9%，毛利率為18%，維持穩定小幅成長趨勢，車用與高階運算散熱為二大營收主力。

其中，在高階運算散熱方面，元山以智慧液冷冷凍散熱系統、高效能散熱通風與安全智慧控制技術穩定布局高利基市場，目前已經推出250kW/120kW Side Car、1.4MW In-Row CDU等高附加值先進液冷散熱系統、模組及零組件產品，正逐步提升高效能運算系統事業占比，目標明年占比從30%提高到45%。

針對AI伺服器市場布局方面，劉賢文指出，目前公司的散熱片、散熱模組都已開始出貨，主要供應H200與B200，而液冷系統則會切入Side car領域，目前已開始送樣給客戶驗證，期盼明年度開始貢獻營收。

展望未來，元山已於10月完成營運總部與辦公室搬遷至仁武新廠作業，而產線及研發中心則持續進行遷移動作，初步建設六條車用風扇與車用和高階散熱風扇與模組自動化生產線，預計明年第2季初機台進駐完畢，最快2026上半年可正式放量生產、貢獻營收。

劉賢文認為，從目前在手訂單以及客戶反饋來看，公司有信心明年營運將持續高度成長，在新產能挹注下，預料整體業績將雙位數成長，對後市營運持樂觀態度。

