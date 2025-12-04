能率法說會／強攻AI機器人商機 明年機器人業務倍數成長

能率（5392）4日召開線上法說會，財務長周哲毅指出，公司目前正積極全力布局AI機器人相關業務，預估最快今年第4季起就會開始貢獻營收，而明年度機器人業務則會快速擴大，預估相關業務與營收將較今年倍數成長。

周哲毅進一步表示，隨著美國政府擬補助機器人產業，公司也相當看好此一產業未來前景，目前已透過二家轉投資的美國AI機器人公司Agility、Mantis分別進軍人形機器人市場以及工業協作機器手臂市場，而另一家子公司毅金精密則主攻消費型平價機器人手臂。

其中，Agility未來發展潛力最令人期待，能率集團今年以1,000萬美元投資該公司，而Agility的股東陣容含包含亞馬遜旗下創投與輝達（Nvidia），目前正全力發展人形機器人產品，而新一代產品預計明年將正式推出，未來有望大規模部署在工廠、家庭、醫院、飯店、辦公室等場域。

至於Mantis方面，能率集團總計投資約200萬美元，並持有該公司約5%股權。除投資外，能率集團成員之一的佳能（2374）也因此接獲Mantis Robotics的近距離接觸感測器訂單，初期約300套，估第4季開始出貨，而能率則有望為其Mantis Robotics代工機器人手臂。

能率今年前三季每股虧損0.39元，較去年同期每股純益0.14元轉虧，虧損主因來自上半年受到匯損衝擊以及客戶庫存調整影響；所幸，第3季單季每股純益0.16元，單季已轉虧為盈。

展望未來，周哲毅強調，從目前客戶反饋來看，公司預期明年營運有望比今年更好，而公司未來將持續強化AI機器人市場布局，同時也會持續物色深具市場潛力的機器人公司，目前已與多家美系機器人新創公司接觸中，未來不排除將持續擴大投資，提前卡位市場商機。