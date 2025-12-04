快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

大田營收／11月4.88億元、年增28.7% 為近16個月新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠大田（8924）4日公布11月營收，受益為美系品牌商出貨新品，單月營收上攻至4.88億元，年增28.7%，為近16個月來新高。該公司並指出，目前接單達滿載水準，營運將站穩高峰；而越南自建的新廠力拚明年第1季投產，可為營運進一步加持。

大田指出，因應美系品牌商希望降低地緣風險的期盼，該公司去年啟動越南投資案，除規劃以自購的6萬多平方公尺土地，興建2棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。

其中，B廠今年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，預計每月最高產能為10萬支，而隨著客戶需求正提升出貨量，挹注營收表現。

以11月營收來看，單月為4.88億元，年增28.8%，累計今年前11月營收達42.07億元，年減3.8%。而目前該公司中國大陸和越南產能均達滿載水準，第4季營運表現可期。

另外，針對越南A廠興建工程，該公司並指出，進度相當順利，歷經9月份封頂，剛完成廠房主體設備，12月進一步展開產能布署和設備測試，最快明年農曆新年過後投產，未來月產能規劃為30萬支。

對於越南A廠，近期美日系客戶絡繹不絕前往參觀，均表達強烈合作意願，希望明年能擴大下單範圍，新廠營運可期。

據了解，大田今年第3季營收達13.59億元，年增8%，加上生產成本控制得宜，毛利率由去年同期的14.5%增至19.3%，推升整體獲利表現。單季稅後純益為1.42億元，年增55.5%，每股純益1.7元；累計今年前三季獲利3.36億元，每股純益4.01元。

營收 越南

延伸閱讀

記憶體缺料拖累 群電11月營收年減逾2成

已經沒了新鮮感？特斯拉11月在多個歐洲國家新車掛牌數減半

鴻海傳擴大越南生產版圖

台燿11月營收月增6% 南電減4.6%

相關新聞

精測11月營收月減1.9% 全年不看淡

測試介面業者中華精測（6510）昨（3 日）公布11月營收3.99億元，月減1.9%，年減11.9%；累計今年前11月合...

台燿11月營收月增6% 南電減4.6%

銅箔基板廠商台燿（6274）昨（3）日公布11月營收30.25億元，月增6%，年增33.8%創新高。PCB載板廠商南電1...

南俊11月營收 衝新高

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）昨（3）日公布11月營收達2.35億元，續創掛牌以來新高，月增1.56%，年增30.57...

太景新藥大陸傳捷報

太景*-KY（4157）昨（3）日公告，接獲中國大陸合作夥伴健康元藥業集團通知抗流感病毒新藥Pixavir marbox...

5日登場！傑霖競拍1438張、底價45元 預計22日掛牌

傑霖科技（8102）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1438張，競拍底價45元，最高投標張數189張，暫定承銷價53.1...

傑霖科技押注AI影像需求 上櫃前衝刺雙成長引擎、預計月底掛牌

傑霖科技（8102）啟動上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,438張，底價每股45元、暫定承銷價53.1元；競拍期間為12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。