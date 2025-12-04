大田營收／11月4.88億元、年增28.7% 為近16個月新高

高爾夫球具代工大廠大田（8924）4日公布11月營收，受益為美系品牌商出貨新品，單月營收上攻至4.88億元，年增28.7%，為近16個月來新高。該公司並指出，目前接單達滿載水準，營運將站穩高峰；而越南自建的新廠力拚明年第1季投產，可為營運進一步加持。

大田指出，因應美系品牌商希望降低地緣風險的期盼，該公司去年啟動越南投資案，除規劃以自購的6萬多平方公尺土地，興建2棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。

其中，B廠今年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，預計每月最高產能為10萬支，而隨著客戶需求正提升出貨量，挹注營收表現。

以11月營收來看，單月為4.88億元，年增28.8%，累計今年前11月營收達42.07億元，年減3.8%。而目前該公司中國大陸和越南產能均達滿載水準，第4季營運表現可期。

另外，針對越南A廠興建工程，該公司並指出，進度相當順利，歷經9月份封頂，剛完成廠房主體設備，12月進一步展開產能布署和設備測試，最快明年農曆新年過後投產，未來月產能規劃為30萬支。

對於越南A廠，近期美日系客戶絡繹不絕前往參觀，均表達強烈合作意願，希望明年能擴大下單範圍，新廠營運可期。

據了解，大田今年第3季營收達13.59億元，年增8%，加上生產成本控制得宜，毛利率由去年同期的14.5%增至19.3%，推升整體獲利表現。單季稅後純益為1.42億元，年增55.5%，每股純益1.7元；累計今年前三季獲利3.36億元，每股純益4.01元。