愛地雅法說會／市場回溫 已接獲數家自行車知名客戶訂單

愛地雅工業（8933）表示，由於歐洲客戶於第3季進入自我管理及聲請破產等程序，目前由法院管理人監管。愛地雅為確保應收帳款之安全性，必須先收取現金後才出貨，導致近期營業收入下降。客戶延遲出貨，的確造成愛地雅存貨壓力，但採取之收款政策，目的為使應收帳款更安全。預計在2026年上半年，客戶出貨會回復正常水位。

愛地雅4日召開法說會，愛地雅指出，因疫情結束後之過高存貨的情形已回復至健康水準，高存貨已去化轉為補庫需求，市場訂單回溫，愛地雅已接獲數家自行車知名客戶訂單，預計明年陸續出貨。隨著都市交通、低碳出行意識提升，e-bike不只是通勤工具也可能成為生活方式的一部分。愛地雅2026年的營運重點是以三廠全球布局為核心，強化短鏈供應與三廠備援能力，未來並將以e-bike與智慧製造推動下一階段成長。

同時自有品牌美國銷售公司2026年元旦正式營運，將全面強化FUJI、SE、TUESDAY三品為在美國市場的競爭力與成長動能，2025年前三季自有品牌銷售金額約占營收總額之5%。藉由直接在美國地區銷售，預期明年銷售占比會有大幅的提升。並計劃在2026年啟動BI管控平台與AI智能分析導入，使三廠從接單、生產、排程、品質到出貨達成即時化，可預測可調度的智慧運營模式。

未來，愛地雅將持續以台灣為營運中心主軸，強化亞洲區物流支援管理作業與滿足客戶服務需求；同時，以波蘭廠拓展歐洲地區電動車市場，並利用區域性優勢滿足歐洲客戶服務需求，並提高歐洲市場競爭力及擴大市占率，建立A+的台灣隊、打響國際。