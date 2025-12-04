揚秦法說會／明年展155店 麥味登衝千店、炸雞大獅美國首店第1季開幕

揚秦（2755）於4日召開法人說明會，總經理林麗玲表示，2026年主力品牌「麥味登」年度展店目標120家，預計明年上半年，在台總店數將突破千店大關。「炸雞大獅」全球展店目標25家，美國首店也將於明年第1季正式營運。

此外，「REAL真‧CAFÉ‧BREAD」預計展店2家，火鍋品牌「涮金鍋」展店目標6家，展店區域將從桃園延伸至新北市，代理品牌「檳城煎蕊」預期也將在百貨商圈展店2家，合計總展店目標數155家。透過多品牌直營與加盟系統合力驅動下，將持續帶動揚秦營運成長。

揚秦第3季受惠於暑期餐飲業消費升溫和外食動能強勁，並在展店效益助攻之下，營收與獲利接連刷新單季歷史新高紀錄，同時毛利率、營益率、淨利率相較去年同期亦繳出「三率三升」佳績，第3季每股純益（EPS）為1.8元。前三季營收及獲利均創上櫃以來歷史新高，每股盈餘4.67元。

「麥味登」今年與國際經典IP史努比的品牌聯名合作，不論是聯名概念店、包裝設計或是周邊商品都深受消費者喜愛，網路討論熱度持續為麥味登的品牌好感度加溫，同時提升門市來客數與客單價，12月將乘勝追擊，推出第二波療癒系周邊商品，包含玩偶抱枕毯、絨毛娃娃吊飾等可愛、紓壓又兼具實用的生活用品，為寒冷冬天帶來觸手可及的溫暖。林麗玲表示，明年度也將持續與國際知名IP進行品牌聯名，強化麥味登的網路聲量與品牌活躍度。

在海外布局方面，林麗玲指出，炸雞大獅的國際發展側重於美國和東協國家，皆是採取區域加盟的方式，以國家或城市為單位，加速展店並鞏固市占，海外總店數39家，目前已簽約四個國家八個區域；分別為「馬來西亞」砂拉越區、柔佛區、吉隆坡。「印尼」大雅加達區、萬隆區、泗水區、「新加坡」單一城市及「美國」維吉尼亞州。美國首店目前正在籌備階段，營運團隊預計明年1月來台受訓，明年第1季門市將正式營運。

在數位應用發展方面，林麗玲表示，目前集團APP會員人數已達121萬人，LINE會員數也已突破115萬人，揚秦將推動數位轉型視為提升營運效率、擴大市場占有率和強化加盟主管理的關鍵，策略圍繞數據應用和智慧系統展開，積極建立並維護APP會員系統，實現線上線下整合，包含線上點餐、累積紅利、會員優惠等功能，以提升顧客忠誠度與便利性。接下來更將由數位轉型邁向數智轉型，積極導入AI智慧應用，以提高生產效率、降低人力依賴。

新品牌拓展部份，林麗玲表示，揚秦代理的馬來西亞知名品牌「檳城煎蕊」以百貨商圈為拓展標的，首店進駐台北SOGO忠孝館，二店則是位於Q square京站時尚廣場B3美食街。火鍋品牌「涮金鍋」第六店「中壢海華店」已正式營運，緊接著「桃園大有店」及「觀音大觀店」也將於12月陸續開幕，年底總店數將達8家，接力搶攻冬季火鍋商機。

截至目前，「麥味登」總店數952家，「炸雞大獅」海內外店數128家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數7家，「涮金鍋」店數6家，「檳城煎蕊」店數2家。