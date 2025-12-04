台燿11月營收月增6% 南電減4.6%

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

銅箔基板廠商台燿（6274）昨（3）日公布11月營收30.25億元，月增6%，年增33.8%創新高。PCB載板廠商南電11月營收35.34億元，月減4.6%、年增37.1%。台燿累計今年前11月營收270.94億元，年增28.7%。南電前11月營收362.49億元，年增22.4%。

台燿受惠於AI材料升級商機，高階材料M8／M9市占率看增，加上泰國廠預計第4季拚滿載生產，貢獻可望放大，法人看好，2025年與2026年營運持續成長。

輝達（NVIDIA）預告Rubin CPX將於2026年底上市，法人看好，平台升級持續推動銅箔基板CCL以及高階PCB升級不變，受惠廠商包含伺服板龍頭金像電、CCL廠商台光電、台燿與聯茂等。

