南俊11月營收 衝新高

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）昨（3）日公布11月營收達2.35億元，續創掛牌以來新高，月增1.56%，年增30.57%，累計今年前11月營收21.89億元，年增24.54%。

南俊昨天股價盤中觸及400元歷史高點，收盤時大漲20元，收398元，再創波段新高，並站上5日、10日、20日與60日均線。

法人表示，南俊除了原有兩家美國雲端服務供應商（CSP）客戶，以及ODM客戶之外，受惠於輝達（NVIDIA）GB300明年整體需求量將達到5萬櫃以上，使得AI資料中心對於滑軌第二供應商的需求跟著浮現，加上南俊的GB系列滑軌，獲得輝達推薦供應商（RVL）資格，使得2026年的GB300產品將新增一至三家美系AI資料中心客戶，預期南俊在整體GB300滑軌市占率將達到30%以上，並占明年該公司營收的25%。

南俊先前表示，隨著輝達GB系列AI伺服器滑軌開始少量出貨，加上GB伺服器供應鏈產能持續改善，南俊的營收可望逐月上揚，預期第4季將是今年營運高峰，對2026年業績也是樂觀看待。

南俊今年第3季稅後純益達1.3億元，創掛牌以來新高，季增150倍，年增195%，單季每股純益1.98元，優於第2季的0.13元，以及去年同期的0.66元。

南俊累計今年前三季稅後純益達2.039億元，年增44.8%，前三季每股純益3.11元，優於去年同期的2.15元。