5日登場！傑霖競拍1438張、底價45元 預計22日掛牌

傑霖科技（8102）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1438張，競拍底價45元，最高投標張數189張，暫定承銷價53.1元。競拍時間為12月5日至9日，12月11日開標；12月10日至12日辦理公開申購，12月16日抽籤，預計12月22日掛牌。

傑霖科技長期深耕影像處理系統單晶片（SoC）與通訊系統模組，以營運表現來看，2022年至2024年營收自3.39億元提升至5.68億元，呈現穩定擴張，每股純益（EPS）也由4.32元提升至5.50元，展現規模與獲利並進的成果。然而，為避免美國總統川普上任後之不確定因素，客戶於2024年12月提前拉貨，致使2025年第一季營收有所影響，且2025年四月份開始新台幣大幅升值，導致換算成新台幣之營收金額較低，故今年2025年前三季累計營收3.27億元、年減16.46%，EPS1.63元。

董事長梁春林表示，傑霖科技近五年外銷比重長期維持在80%至85%區間；受惠影像產品的全球應用持續擴張，包含車用監控、智慧家庭、居家安防、生態追蹤、戶外監控與夜視裝置等需求均穩健成長，帶動影像SoC在國際市場的滲透率提升。通訊模組業務則以國內客戶為起點，並因應政策導向與產業供應鏈調整，在特定專業型通訊市場中取得合作機會，後續仍以拓展國際客戶為核心目標。

梁春林指出，影像SoC營運已穩健發展，通訊模組則是成長曲線的推進者，兩者雙軌並進，有助於提升營運韌性並開拓更大的國際市場。同時，AI化的浪潮正全面推動影像產品升級，利基型影像應用市場規模持續擴大，公司在新一代AI晶片量產後，將具備更強的結構性成長潛力。