安碁資訊營收／11月2.32億元、創單月新高 前11月已超越去年全年
資安服務廠商安碁資訊（6690）3日自結今年11月營收為2.32億元，月增19.82%、年增11.75%，創單月新高紀錄；累計前11月營收21.67億元，年增13.12%，已超越去年全年營收。
展望後市，安碁資訊總經理吳乙南指出，在資安檢測需求持續，以及OT/IT混合雲架構預期將成為新動能下，目標2026年營收持續雙位數增長。
在海外布局方面，吳乙南表示，公司今年在海外市場表現與去年持平，對整體公司貢獻仍偏小。2026年安碁資訊會找一個新市場拓展，可能是馬來西亞或是印尼。
安碁資訊於2018年進入泰國市場，是目前海外主要營運地區。吳乙南表示，安碁資訊在當地一年業績約400-500萬元，規模不大，主要還是因為打不進主要客群，目前公司在當地主要服務金融業及學術領域，但政府部門還切不進去。
