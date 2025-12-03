傑霖科技押注AI影像需求 上櫃前衝刺雙成長引擎、預計月底掛牌

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
傑霖科技董事長梁春林（左3）率領經營團隊合影。公司／提供
傑霖科技（8102）啟動上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,438張，底價每股45元、暫定承銷價53.1元；競拍期間為12月5日至9日、11日開標，公開申購訂於12月10日至12日受理，16日抽籤，預計12月22日掛牌。

公司長期經營影像處理SoC與通訊模組雙主軸，2022至2024年營收由3.39億元增至5.68億元、EPS自4.32元升至5.50元，展現穩健成長。雖然今年受到客戶為避開川普上任後不確定性提前拉貨，以及新台幣自4月起大幅升值影響，2025年前三季累計營收降至3.27億元、年減16.46%，EPS為1.63元，但公司強調屬短期基期與匯率因素所致。

董事長梁春林表示，傑霖外銷比重近五年維持在80%至85%，受惠車用監控、智慧家庭、居家安防、生態追蹤、戶外監控與夜視設備等應用放量，帶動影像SoC在國際市場滲透率持續提升；通訊模組則在政策與供應鏈調整下，切入專業型通訊領域，為營運提供穩定第二成長曲線。

梁春林指出，AI Camera與智慧安防等市場未來十年年複合成長率逾二成，已成影像與感測產業的關鍵驅動力量。隨著新一代AI影像晶片量產、產品組合朝高附加價值與AI化升級，搭配影像SoC與通訊模組雙軌並進策略，傑霖看好中長期營運具有結構性成長空間，上櫃後將持續以拓展國際客戶為核心目標。

AI 營收

