精測11月營收因季節性淡季雙減 全年年增幅仍可達雙位數

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可。圖／本報資料照片
精測（6510）今（3） 日公布 2025 年 11 月營收報告，單月合併營收3.99億元，月減約1.9 %，年減11.9 %；累計今年前11個月合併營收44.15億元，年增40%。公司表示11月營收「雙減」，主因進入年末因季節性因素影響，營收較前期略為下滑，但累計營收仍優於去年同期，預期全年營收仍可達雙位數成長目標。

精測表示，11月營收受惠於全球 AI 浪潮帶動的高效能運算（HPC）晶片需求激增，以及客戶為次世代智慧手機與高階平板電腦備貨所帶動的應用處理器（AP）相關產品需求，儘管短期內市場環境受到供應鏈波動與客戶需求調整影響，兩大應用的持續投入與技術升級仍為公司提供穩定的收入基礎。除此之外，公司持續開發AI新技術，增加產品組合的多元性，為未來的營運成長奠定基石。

展望未來，精測表示，AI應用日漸普及，所需算力成指數型成長，對大電流高速半導體測試載板的需求也同步提升，此為公司長期的競爭優勢，將創造精測未來持續成長的契機。

為滿足客戶的產能需求，精測除持續精進智慧製造外，亦同時啟動桃園平鎮三廠的建廠計畫，確保能即時因應客戶AI市場的快速擴張，公司預期整體營運將持續穩健向上。

