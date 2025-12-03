精測營收／11月3.99億元 前11月年增4成、拚全年雙位數成長

測試介面廠中華精測（6510）3日公布11月營收，單月合併營收為3.99億元，月減1.9%，年減11.9%。不過今年前11個月合併營收達44.15億元，年增40%，公司表示，雖受年末季節性影響單月略降，但累計營收仍明顯優於去年，全年營收仍可望達成雙位數成長目標。

中華精測指出，本月營收主要受惠於全球AI浪潮推升高效能運算（HPC）晶片測試需求，以及客戶為次世代智慧手機與高階平板備貨，帶動應用處理器（AP）相關產品出貨。儘管短期面臨供應鏈波動與客戶需求調整，HPC與AP兩大應用，加上公司持續開發AI新技術、擴大產品組合，仍為營收提供穩定支撐。

展望後市，公司認為，AI應用普及帶動算力需求呈指數型成長，對大電流、高速半導體測試載板的需求將同步放大，這也是中華精測的長期競爭優勢。為因應客戶擴產與AI市場快速擴張，公司除持續精進智慧製造外，也啟動桃園平鎮三廠建廠計畫，預期整體營運將維持穩健向上走勢。

在公司治理方面，中華精測2日公告法人董事中華投資改派代表人，原代表人、公司董事長馬宏燦卸任，新任代表人為中華電信（2412）執行副總經理兼電信學院院長洪維國，新任預定於12月31日生效。洪維國擁有清華大學工業管理博士學位，現主管中華電信人力資源、行政資產、供應及職業安全衛生等業務。