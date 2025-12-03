快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

聽新聞
0:00 / 0:00

00981D 年化配息率逾9%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股首檔主動式非投等債ETF-主動中信非投等債（00981D）公告第一階段分配評價結果，預計配發0.08元，現金收益分配除息日為16日，這也是此檔ETF首次配息。投資人只要15日前買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為明年1月13日。

若以公告日（1日）收盤價10.6元計算，年化配息率逾9%，為市面非投等債ETF配息率冠軍。

主動中信非投等債ETF經理人陳昱彰表示，以9月點陣圖來看，目前官方預測未來二至三年經濟成長率儘管低於2%，但基本上仍維持1.5~2%的正成長，因此預期12月份點陣圖預測不會有太大改變。2026年預估有2碼以上的降息空間，基準利率可望回到3%的中性水準。

00981D掛牌以來投組收益率穩定高出非投等債指數約1%，創造相對較佳的績效，差異在於來自經理人主動管理。因美國經濟接下來兩到三年可望延續「金髮女孩經濟」，也就是溫和成長的走勢，因此操作策略基本上會以穩定息收為主。

ETF 配息 除息

延伸閱讀

Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡

主動式台股ETF受益人42.9萬人創高 00982A月增5.1萬奪人氣王

00915年終除息0.35元出爐！全年殖利率5.5％…PTT討論兩極

00919維持配息0.54元！股民感嘆「股價成長性有限」擬改抱00713

相關新聞

上洋拓版圖衝電網市場

上洋（6728）昨（2）日召開法說會，執行長吳國華表示，面對國內缺電及電網韌性需求大增，已將燃氣發電機視為明年重要成長動...

雷笛克將買1,500張庫藏股

雷笛克（5230）昨（2）日公告董事會決議實施庫藏股，將自今日起至2026年2月2日止，預計買回上限1,500張自家股票...

仁大資訊營運 逐年升溫

資通訊新兵仁大資訊（7767）董事長林士茵昨（2）日表示，持續搶攻金融科技（FinTech）、AI及儲能等相關領域商機，...

華星光10月 EPS 0.43元

光通訊廠華星光（4979）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公布自結10月稅前盈餘約6,000萬元，年增25％；歸...

德微打入美系 AI 伺服器鏈

IDM分離式元件廠德微（3675）昨（2）日參加券商舉辦的法說會。德微積極耕耘AI電源相關功率元件，隨著AI伺服器電源大...

上緯推再生碳纖維球拍

上緯投控（3708）與中興大學昨（2）日共同宣布，運用上緯研發的「微波裂解技術」，成功將廢棄風機葉片中被喻為「黑金」的碳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。