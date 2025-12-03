快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

櫃買引資座談 回響熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心主任秘書林婉蓉（右四）、證交所業務委員胡則華（中）、上市一部經理陳怡成（右二）、安永所長傅文芳（右三）等人於「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」會場合影。櫃買中心／提供
櫃買中心與臺灣證券交易所在主管機關支持下共同成立「資本市場服務團」，於11月底與安永聯合會計師事務所舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務。

此次座談會計有35家優質企業共同參與，並於會後與在場與會者充分交流互動，獲得熱烈迴響。

櫃買中心主任秘書林婉蓉表示，櫃買中心成立31周年來已成為台灣重要的中小企業股票與債券掛牌的股債雙核心交易所，多年來致力於打造多功能、多層次，同時適合不同發展階段與營運規模企業的資本市場，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃等三大板塊，無論對已具備成熟營運規模，準備邁向國際的優質企業，或是剛嶄露頭角，具有高度創新能力的成長型企業，都可以在櫃買中心找到合適的籌資平台與輔導資源。

櫃買中心過去已經扶植超過2,600家公開發行公司進入資本市場，並獲世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所，截至10月底，上櫃主板掛牌家數為860家，其中有非常多的公司在上櫃掛牌時資本額並不高，但掛牌後善用資本市場的力量來為企業進行升級，進而成長為市值百億元，甚至千億元等級企業。

林婉蓉指出，櫃買中心目前具有優異的「成交值周轉率」以及「本益比」兩大黃金特色。根據世界交易所聯合會（WFE）9月底統計數據，上櫃主板成交值周轉率長期排名全球前三，掛牌公司平均本益比約34倍，代表投資人結構成熟且活躍，資金動能充沛，並具有很好的募資效率。

目前櫃買中心已是台灣半導體、電子及生技醫療族群與生態系的重要的聚落，市場結構多元而且完整，其中包含世界級的IC設計公司、散熱模組、高速傳輸等關鍵零組件等隱形冠軍。

