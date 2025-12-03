快訊

雷笛克將買1,500張庫藏股

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

雷笛克（5230）昨（2）日公告董事會決議實施庫藏股，將自今日起至2026年2月2日止，預計買回上限1,500張自家股票，每股買回區間價13元至24元，買回目的為轉讓股份予員工。

雷笛克此次預計買回1,500張普通股，占公司已發行股份總數的2.68%，公司表示若股價低於區間價格下限，將繼續買回。法人以此次買回最高價24元計算，若買足1,500張，最多將斥資3,600萬元。

回顧過去執行庫藏股狀況，雷笛克曾在今年4月10日至6月9日期間實施庫藏股，當時預定買回2,000張，實際執行1,398張，執行率為70%。最近一次未執行完畢的原因，是為維護股東權益並兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況執行分批買回所致。

庫藏股 股票

