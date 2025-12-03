仁大資訊營運 逐年升溫

資通訊新兵仁大資訊（7767）董事長林士茵昨（2）日表示，持續搶攻金融科技（FinTech）、AI及儲能等相關領域商機，樂觀2026年營運。法人看好，仁大資訊營運有望逐年穩定升溫。

仁大資訊將在12月中旬掛牌上櫃，該公司是台灣少數在全台布建多達13個營運據點的資通訊服務廠，加上手握各項金融業務及電信商等各大專案，上櫃行情備受市場矚目。

談到營運規劃，林士茵指出，金融科技、AI等服務開始逐步導入到金融業或製造業，伴隨儲能應用成為各大領域製造商下一步關注焦點，該公司正在相關領域穩健拓展腳步，預期未來幾年可望看到顯著成果，對明年營運樂觀。

海外布局方面，林士茵指出，仁大資訊已經順利在越南站穩腳步，後續將把營運據點拓展到泰國、馬來西亞、菲律賓、日本、馬來西亞及美國等地，預期泰國市場可望是下一個挹注成長動能的關鍵。

仁大資訊與金融業合作已經超過20年，並具備多項專業國金融證照，加上資通服務腳步迅速，深受金融客戶青睞，先前曾負責星展併花旗消金等重大專案。未來隨著金融服務導入AI及科技化程度提升，仁大資訊接案動能將有望更加強勁。

林士茵透露，未來可望跟隨客戶在南科建置新服務據點，該據點將可望打造AI建模、儲能等相關資通訊服務，除能就近服務客戶，亦可望成為公司重要營運布局之一。

仁大資訊前十月合併營收為19.26億元、年增3.1％。前三季平均毛利率13.5％，年增0.9個百分點；稅後純益7,280萬元，年減14.4％，每股純益2.74元。法人推估，仁大資訊今年業績可望優於去年，伴隨各項專案即將到手，以及海外營運事業開花結果挹注下，明年業績將更具成長動能。