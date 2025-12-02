快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

91APP公告 收購iCHEF 2日正式完成交割

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

91APP*-KY（6741）董事會公告，旗下台灣子公司九易宇軒以自有資金3,200萬美元全現金收購資廚管理顧問股份有限公司（iCHEF CO., LTD.），2日完成交割。先前91APP表示，此收購案主要可延伸服務範疇至餐飲業，以擴大潛在市場及營運規模；同時整合雙方技術與人才，助益現有廣告業務與第三方支付業務之發展。

91APP也表示，併購後預計產生之效益包括整合雙方資源，連結零售科技、餐飲科技與廣告科技三大業務面向，可擴大第三方支付金流規模、拓展廣告客戶基礎、增加跨產業 AI 應用場景，並延攬專業人才以強化整體營運量能。收購將整合雙方資源與技術，擴大營運規模並提升整體營運效率，藉由整合綜效強化公司營運動能，對公司長期之每股淨值及每股盈餘將有正面助益。

併購完成後，資廚管理顧問將維持原品牌運作，91APP將持續整合雙方在零售、餐飲與廣告科技之優勢，打造跨產業金流服務與 AI 應用場景，以拓展市場範疇並提升長期競爭力與成長動能。

餐飲業 APP

延伸閱讀

南亞科又違約交割4386萬「不到72hr」…強心臟股民問能搶買？億元教授開釋

海巡少校涉勾結私菸集團受賄特斯拉 夫妻買豪宅名牌包…金流疑點多

貿聯併陸企 衝刺光通訊

綠界樂觀2026年營運

相關新聞

安碁資訊業績拚創高

宏碁集團旗下資安廠安碁資訊（6690）本季在公部門專案貢獻下，業績有望走高，展望後市，安碁資訊總經理吳乙南表示，預期今年...

智晶多角經營 攻四領域

智晶（5245）總經理葉文欽昨（1）日表示，受到大環境及關稅影響，今年營運不如預期。展望未來，智晶將透過庫存管理、強化組...

綠界樂觀2026年營運

國內第三方支付龍頭廠綠界科技（6763）昨（1）日召開法說會，總經理劉士維表示，儘管市場競爭仍相當激烈，但規模也正持續擴...

太景攜陸商 攻支氣管藥

新藥公司太景*-KY（4157）昨（1）日公告，子公司太景生技、太景醫藥研發（北京）公司與中國大陸前十大知名藥企健康元藥...

鈺緯將推新醫療顯示器

鈺緯（4153）將於本周四（4日）登場的醫療科技展上，首度展示旗下Mini LED醫療顯示器，未來期許擴大服務國際第一階...

長聖2025年前11月、11月營收 兩個驚喜

長聖（6712）昨（1）日公告11月合併營收1.25億元，月增12.5%、年增1.2%，再創同期新高紀錄；累積今年前11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。