91APP公告 收購iCHEF 2日正式完成交割
91APP*-KY（6741）董事會公告，旗下台灣子公司九易宇軒以自有資金3,200萬美元全現金收購資廚管理顧問股份有限公司（iCHEF CO., LTD.），2日完成交割。先前91APP表示，此收購案主要可延伸服務範疇至餐飲業，以擴大潛在市場及營運規模；同時整合雙方技術與人才，助益現有廣告業務與第三方支付業務之發展。
91APP也表示，併購後預計產生之效益包括整合雙方資源，連結零售科技、餐飲科技與廣告科技三大業務面向，可擴大第三方支付金流規模、拓展廣告客戶基礎、增加跨產業 AI 應用場景，並延攬專業人才以強化整體營運量能。收購將整合雙方資源與技術，擴大營運規模並提升整體營運效率，藉由整合綜效強化公司營運動能，對公司長期之每股淨值及每股盈餘將有正面助益。
併購完成後，資廚管理顧問將維持原品牌運作，91APP將持續整合雙方在零售、餐飲與廣告科技之優勢，打造跨產業金流服務與 AI 應用場景，以拓展市場範疇並提升長期競爭力與成長動能。
