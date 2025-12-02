旅天下上櫃申請案通過 明年通路數破百家、中長期拚通路數達150家

旅天下（6961）上櫃申請案日前獲櫃買中心董事會正式通過，宣告公司邁向資本市場關鍵一步。董事長李嘉寅2日表示，展店策略正加速推進，現有77家門市（含1家直營、76家加盟），另有3家試營運，年底目標上看80家，2026年將挑戰突破100家，中長期規畫全台含離島達156家據點，將成為全台門市數最多的旅遊品牌。

旅天下近年積極以加盟模式擴張，吸納小型旅行社加入版圖，以提升市場集中度；台灣目前共有4,197家旅行社，競爭高度分散，旅天下希望成為整合平台，協助中小業者以更具規模化的方式經營。

隨著上櫃案通過，公司將啟動更積極的投資與整合策略，方向包含投資、併購、換股合作，並不排除跨境布局。李嘉寅指出，旅天下提出「共好、共享、共利」理念，目標是成為旅遊同業共同的品牌，強調與同業保持合作關係而非競爭定位。未來在資本市場助力下，將尋求與中大型旅行社之間的業務合作與資本合作，合作範圍擴及全球市場。

受惠旅遊市場復甦，旅天下近年營運快速擴張，目前日本仍為最大市場，日韓商品占比約五成，歐洲、亞非占二成五，其餘為東南亞及自由行。為滿足加盟店對商品線的需求，有別於過往以廉航為主，公司今年已取得長榮航空（2618）與華航（2610）的機位資源，將自行組裝產品，不再僅依賴雄獅商品供應鏈。同時看準區域差異需求，公司也將強化「高雄出發」的航線與商品，提升南部市場滲透率。

在展店策略上，目前門市比重以中南部較高，主要因店租較北部低、加盟意願高，使中南部擴張速度快。目前中南部名額逐漸飽和，未來展店重心將轉向桃竹以北，逐步拉高北部占比。

展望上櫃後，公司將以「品牌整合＋擴大投資＋強化供應鏈」為三大主軸，加速門市擴張、提升產品自主能力，並鎖定相關海外投資案，評估以合資或直接投資方式切入，強化國際市場布局。上櫃僅是旅天下跨入下一階段成長的起點，公司將持續推進整合與規模化，打造可長可久的業務體系。