仁大資訊即將上櫃 明年海內外市場展望俱佳

資訊服務系統整合廠商仁大資訊（7767）將於12月中旬掛牌上櫃，公司有別於其他專注於標案市場的公司，選擇經營和企業長期合作的商業模式，因此對於每年訂單的掌握度相當高，董事長林士茵也自豪表示，公司成立以來從未賠過錢。而對於明年，林士茵認為展望十分樂觀，公司將積極拓展海外市場，與當地台商配合。

林士茵指出，未來金融商品將會有更多面向能夠發展，像是FinTech可說是典型的「人力不夠，科技來湊」，在人力資源越發短缺的情況下，許多工作就需要利用科技來取代。其餘還有AI數據分析甚至儲能等方面，都是仁大資訊看好的潛力項目。

而海外部分，公司先前已有在中國大陸協助客戶建立分公司的經驗，近期更是成功開發越南市場，因此明年打算加速擴張腳步，往菲律賓、泰國、日本、馬來西亞及美國等進行開發。林士茵表示，之所以能迅速開拓越南市場，離不開公司的策略擬定，大仁資訊在海外僅瞄準台商市場，並任用當地人完成訂貨、催貨、交貨等業務，台灣人則負責把控全局，省去大量溝通問題。

而對於明年海外市場的發展，林士茵認為泰國市場將會最快發酵，因為台資銀行很早就前往泰國發展，目前分行數量已具相當規模，更容易支撐起仁大資訊所需訂單量。此外，許多台灣製造大廠也都在泰國設有工廠，也都是仁大資訊的潛在客戶。而馬來西亞近年來也有越來越多製造業前往設廠，其人力及供電條件更是優於越南，因此也是重點關注的對象。