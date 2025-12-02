德鴻競拍均價42.6元 申購中籤現賺1.3萬元、報酬率達43.5%

臺灣證券交易所公告，德鴻（6910）採競價拍賣方式辦理承銷，於2日順利完成，得標加權平均價格為35.05元。

德鴻初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，德鴻辦理競價拍賣股數2,443仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於12月2日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格33.12元、最高得標價格42.6元。

另德鴻公開申購將於12月3日截止，承銷價31元、一人可申購1張，以德鴻2日均價44.41元計算，抽中現賺1.34萬元、報酬率達43.25％。

德鴻上市日期12月11日，上市前承銷股數660張，證交所公布截至2日開盤前有59,509筆申購單，換算當前中籤率為1.1％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。