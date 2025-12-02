快訊

綠界樂觀2026年營運

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
綠界科技總經理劉士維。記者陳昱翔／攝影

國內第三方支付龍頭廠綠界科技（6763）昨（1）日召開法說會，總經理劉士維表示，儘管市場競爭仍相當激烈，但規模也正持續擴張，公司有信心明年營收將年增10至15%，後市展望樂觀看待。

綠界受惠商家自建品牌網站的規模擴大、交易動能持續成長以及業外投資處分利益挹注，今年前三季稅後純益7.03億元，年增1.74倍，每股純益3.83元，創歷史新高。

據了解，綠界今年以來商家會員數持續攀升，包括餐飲、美業、教育與醫美等產業均帶來明顯交易成長，使整體金流量提升。劉士維指出，公司今年不僅持續優化付款流程與商家系統串接，並投入AI智能客服、假網址偵測、防詐交易阻擋等技術，有效協助商家提升交易安全與經營效率。

劉士維表示，為因應快速變動的消費支付市場，綠界已展開2026年的策略轉型布局，目標深化跨界合作並強化與商家間的商務夥伴關係。

目前綠界擁有實體門市的商家逐年提升，為因應OMO整合趨勢，將擴大線下支付場景設備，包含刷卡機、POS設備及虛實整合的收款方案，協助中小企業降低系統與管理成本，提升跨場景的收款彈性，逐步形成綠界專屬的支付生態圈，延伸第三方支付的深度應用。

值得關注的是，綠界也開始與電子支付業者合作，透過B2B2C模式連結商家及消費者，導入更多元且便利的支付方式，突破第三方支付在台灣金融科技生態中既有的傳統角色。

劉士維指出，綠界將持續深化支付多元場景應用，打造公司獨有且具競爭力的經營版圖。

