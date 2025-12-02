鈺緯將推新醫療顯示器

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

鈺緯（4153）將於本周四（4日）登場的醫療科技展上，首度展示旗下Mini LED醫療顯示器，未來期許擴大服務國際第一階（Tier 1）醫療客戶的需求。

鈺緯表示，隨著醫療影像技術不斷追求更精確、真實的呈現，Mini LED突破LCD面板在背光模組上的限制，透過Mini LED的2,304區獨立控光模組，能在手術房應用中，能展現更精確的亮度控制、更細膩的分區光源與更均勻的影像品質。

鈺緯參加明基佳世達集團在台灣醫療科技展的展區，於12月4日至12月7日在台北南港展覽館1館4樓展示最新高階手術室用顯示器，瞄準未來智慧醫療的新需求。

鈺緯科技總經理劉淑琪表示，公司的核心競爭力，在於能精準轉譯面板技術與醫療需求。

面對Mini LED的技術浪潮，不僅提供硬體製造，更透過光學調校與系統整合，協助國際Tier 1客戶解決開發痛點，讓新世代的高階影像技術能更快、更安全地導入臨床應用。

此次展出除了一覽Mini LED技術導入醫療的早期開發階段成果外，鈺緯亦同步展出65吋光學貼合手術房顯示器、27吋OLED超音波顯示器等國際客戶量產品項。透過全方位的展示，讓醫療端、品牌端與合作夥伴能一站式掌握趨勢藍圖以及量產實績。

鈺緯已有30年醫療顯示專業經驗，具備從產品定義、技術選型、影像調校、系統整合、醫規導入到量產製造的端到端ODM/OEM能力，並能依不同醫療情境，如超音波、手術房設備串接等提供特色顯示方案，高效協助客戶將最前瞻的技術，快速且穩定地轉化為市場上具競爭力的產品。

