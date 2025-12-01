常廣競拍均價35.32元 申購抽中報酬率達35％、現賺1.1萬元

臺灣證券交易所公告，常廣（6730）採競價拍賣方式辦理承銷，於1日順利完成，得標加權平均價格35.32元。

常廣初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，常廣辦理競價拍賣股數2,912仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於12月1日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格34.48元、最高得標價格43.65元。

另常廣公開申購將於12月2日截止，承銷價32元、一人可申購1張，以常廣1日均價43.2元計算，抽中現賺1.1萬元、報酬率35％。

常廣上市日期12月10日，上市前承銷股數828張，證交所公布截至1日開盤前有54,666筆申購單，換算當前中籤率為1.51％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。