市場不買單？君曜競拍均價58.4元、承銷價跟著調降 中籤報酬率22％

臺灣證券交易所公告，君曜（7770）採競價拍賣方式辦理承銷，於1日順利完成，得標加權平均價格為58.4元。

君曜初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，君曜辦理競價拍賣股數1,966仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於12月1日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格54.6元、最高得標價格70元。

另君曜公開申購將於12月2日截止，由於競拍價格低於成交價等因素，實際承銷價從62元調降至58.4元、一人可申購1張，以君曜1日均價71.26元計算，抽中現賺接近1.3萬元、報酬率約22％。

君曜上市日期12月10日，上市前承銷股數491張，證交所公布截至1日開盤前有35,333筆申購單，換算當前中籤率為1.39％，預計最終中籤率將更低。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。