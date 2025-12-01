快訊

大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句Coming Soon

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

仁大資訊競拍均價47.7元 申購中籤報酬率逾40％、現賺近1.8萬元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，仁大資訊（7767）採競價拍賣方式辦理承銷，於1日順利完成，得標加權平均價格為47.70元。

仁大資訊初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，仁大資訊辦理競價拍賣股數2,535仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於12月1日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格44.05元、最高得標價格60.10元。

另仁大資訊公開申購將於12月2日截止，承銷價41元、一人可申購1張，以永擎1日均價58.72元計算，抽中現賺近1.8萬元、報酬率達43.2％。

仁大資訊上市日期12月10日，上市前承銷股數683張， 證交所公布截至1日開盤前有61,232筆申購單，換算當前中籤率為1.11％，預計最終中籤率將更低。

上 開 相 關 得 標 資 訊 請 參 考 證 交 所 網 站 / 市 場 公 告 / 競 價 拍 賣 公 告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

證交所 美國

延伸閱讀

上市公司積極響應Power Up TW提升企業價值計畫 成效持續擴大

澳洲證交所公告平台故障 多家企業暫停交易

證交所助優質企業 IPO

證交所獎勵新創 不手軟

相關新聞

本周5檔新股抽籤紅包、銅板價讓小資族有望以小搏大 抽中這檔賺2萬元

年底掛牌潮啟動，櫃買中心12月將有5家新兵掛牌，本周相繼舉辦公開申購作業，當中有4檔的承銷價僅為銅板價，小資人用不到5萬...

海柏特12月17日掛牌 預計展開上櫃前競價拍賣

宏碁（2353）集團旗下多品牌售後服務公司海柏特（6884）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1483張，競拍底價30元，...

東捷攻半導體 拚轉盈

設備廠東捷（8064）布局半導體六年有成，今年營收認列集中在下半年，全年可望轉虧為盈。展望2026年，大陸LED、Mic...

廣閎科明年拚績增雙位數

IC設計廠廣閎科（6693）搶搭AI伺服器相關周邊商機，法人看好，廣閎科今年AI伺服器相關電源與散熱應用產品出貨業績比重...

富驊衝高階伺服器

富驊（5465）看好高階伺服器需求穩步回升，尤其美系IT品牌客戶的4U與8U伺服器產品今年量產以來，出貨量持續攀升，續創...

27家業績秀 反應熱烈

配合上櫃公司第3季財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）於11月11日至27日舉辦七場次多樣化主題「櫃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。