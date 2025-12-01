仁大資訊競拍均價47.7元 申購中籤報酬率逾40％、現賺近1.8萬元

臺灣證券交易所公告，仁大資訊（7767）採競價拍賣方式辦理承銷，於1日順利完成，得標加權平均價格為47.70元。

仁大資訊初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，仁大資訊辦理競價拍賣股數2,535仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於12月1日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格44.05元、最高得標價格60.10元。

另仁大資訊公開申購將於12月2日截止，承銷價41元、一人可申購1張，以永擎1日均價58.72元計算，抽中現賺近1.8萬元、報酬率達43.2％。

仁大資訊上市日期12月10日，上市前承銷股數683張， 證交所公布截至1日開盤前有61,232筆申購單，換算當前中籤率為1.11％，預計最終中籤率將更低。

上 開 相 關 得 標 資 訊 請 參 考 證 交 所 網 站 / 市 場 公 告 / 競 價 拍 賣 公 告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html。