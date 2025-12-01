2025年度「防制金融投資詐騙線上遊戲獎勵活動」第二期抽獎結果出爐
為響應主管機關防制金融投資詐騙政策，櫃買中心連續四年推出防制金融投資詐騙線上遊戲獎勵活動，以寓教於樂的方式讓民眾認識常見的詐騙手法，提升防詐意識。今年的獎勵活動自9月22日至11月16日推出「詐不了我 叢林密境防詐挑戰」線上遊戲，活動以四周為一期，連續舉辦二期，第一期得獎名單業已於10月31日於活動網站公告。
第二期參與人數超過6.9萬人，依活動辦法抽出1,100名得獎者，抽獎結果同步公布於活動網頁（網址為http://brandstudio.tnlmedia.com/2025/TPEx/Anti-Deception/index.htm）。
