本周5檔新股抽籤紅包、銅板價讓小資族有望以小搏大 抽中這檔賺2萬元

年底掛牌潮啟動，櫃買中心12月將有5家新兵掛牌，本周相繼舉辦公開申購作業，當中有4檔的承銷價僅為銅板價，小資人用不到5萬元就可以參加新股抽籤，尤以海柏特（6884）的報酬率達65%最高，以1日興櫃收盤價計算，抽中可望賺進2.15萬元，另外，德鴻（6910）、常廣（6730）、仁大資訊（7767）、君曜（7770）等中籤也有望獲利逾萬元。

多品牌售後服務公司海柏特預計12月17日掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,483張，競拍底價30元，最高投標張數195張，暫定承銷價33元；競拍時間為12月2日至4日，12月8日開標；12月5日至9日辦理公開申購，12月11日抽籤；以1日興櫃收盤價54.5元計算，抽中可獲利2.15萬元。

海柏特近3年營運表現亮眼，展現穩定的雙位數成長動能，營收從2022年的7.44億元成長至2024年的11.93億元，成長幅度超過6成，毛利率維持約18%至19%水準，稅後純益自2,233萬元增至3,323萬元，每股純益（EPS）由1.37元提升至2.04元；累計今年前3季合併營收8.45億元，毛利1.85億元，毛利率約21.89%，稅後純益2,311萬元，EPS為1.42元。

德鴻預計12月11日掛牌上櫃，承銷價暫定31元，申購期間為12月1日至3日，抽籤日期12月5日，承銷張數660張；以1日興櫃收盤價44.05元計算，抽中可望獲利1.3萬元，報酬率42.09%。

微創手術器械大廠常廣，預計12月10日掛牌上櫃，承銷價32元，申購期間為11月28日至12月2日，抽籤日期12月4日，承銷張數828張；以1日興櫃收盤價43.2元計算，抽中可望獲利1.12萬元，報酬率35%。

資訊服務類股新兵仁大資訊預計12月10日掛牌上櫃，承銷價41元，申購期間為11月28日至12月2日，抽籤日期12月4日，承銷張數683張；以1日興櫃收盤價58.1元計算，抽中可望獲利1.71萬元，報酬率41.7%。

IC設計廠君曜預計12月10日掛牌上櫃，承銷價58.4元，申購期間為11月28日至12月2日，抽籤日期12月4日，承銷張數491張；以1日興櫃收盤價72.8元計算，抽中可望獲利1.44萬元，報酬率24.65%。