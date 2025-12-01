快訊

淡水大停水原因曝！專家：圖資落差是常態 不能只看圖施工

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

聽新聞
0:00 / 0:00

本周5檔新股抽籤紅包、銅板價讓小資族有望以小搏大 抽中這檔賺2萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

年底掛牌潮啟動，櫃買中心12月將有5家新兵掛牌，本周相繼舉辦公開申購作業，當中有4檔的承銷價僅為銅板價，小資人用不到5萬元就可以參加新股抽籤，尤以海柏特（6884）的報酬率達65%最高，以1日興櫃收盤價計算，抽中可望賺進2.15萬元，另外，德鴻（6910）、常廣（6730）、仁大資訊（7767）、君曜（7770）等中籤也有望獲利逾萬元。

多品牌售後服務公司海柏特預計12月17日掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,483張，競拍底價30元，最高投標張數195張，暫定承銷價33元；競拍時間為12月2日至4日，12月8日開標；12月5日至9日辦理公開申購，12月11日抽籤；以1日興櫃收盤價54.5元計算，抽中可獲利2.15萬元。

海柏特近3年營運表現亮眼，展現穩定的雙位數成長動能，營收從2022年的7.44億元成長至2024年的11.93億元，成長幅度超過6成，毛利率維持約18%至19%水準，稅後純益自2,233萬元增至3,323萬元，每股純益（EPS）由1.37元提升至2.04元；累計今年前3季合併營收8.45億元，毛利1.85億元，毛利率約21.89%，稅後純益2,311萬元，EPS為1.42元。

德鴻預計12月11日掛牌上櫃，承銷價暫定31元，申購期間為12月1日至3日，抽籤日期12月5日，承銷張數660張；以1日興櫃收盤價44.05元計算，抽中可望獲利1.3萬元，報酬率42.09%。

微創手術器械大廠常廣，預計12月10日掛牌上櫃，承銷價32元，申購期間為11月28日至12月2日，抽籤日期12月4日，承銷張數828張；以1日興櫃收盤價43.2元計算，抽中可望獲利1.12萬元，報酬率35%。

資訊服務類股新兵仁大資訊預計12月10日掛牌上櫃，承銷價41元，申購期間為11月28日至12月2日，抽籤日期12月4日，承銷張數683張；以1日興櫃收盤價58.1元計算，抽中可望獲利1.71萬元，報酬率41.7%。

IC設計廠君曜預計12月10日掛牌上櫃，承銷價58.4元，申購期間為11月28日至12月2日，抽籤日期12月4日，承銷張數491張；以1日興櫃收盤價72.8元計算，抽中可望獲利1.44萬元，報酬率24.65%。

興櫃 毛利率

延伸閱讀

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」　台北大巨蛋維基洩日期

中日持續互槓！陸嬰兒被放旋轉餐桌拿紅包 日人謾罵「畜生」遭反擊

興櫃一周回顧／仁新飆漲65%居冠

林智鴻要求加強查驗 上架洗選蛋應標生產日期

相關新聞

本周5檔新股抽籤紅包、銅板價讓小資族有望以小搏大 抽中這檔賺2萬元

年底掛牌潮啟動，櫃買中心12月將有5家新兵掛牌，本周相繼舉辦公開申購作業，當中有4檔的承銷價僅為銅板價，小資人用不到5萬...

海柏特12月17日掛牌 預計展開上櫃前競價拍賣

宏碁（2353）集團旗下多品牌售後服務公司海柏特（6884）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1483張，競拍底價30元，...

東捷攻半導體 拚轉盈

設備廠東捷（8064）布局半導體六年有成，今年營收認列集中在下半年，全年可望轉虧為盈。展望2026年，大陸LED、Mic...

廣閎科明年拚績增雙位數

IC設計廠廣閎科（6693）搶搭AI伺服器相關周邊商機，法人看好，廣閎科今年AI伺服器相關電源與散熱應用產品出貨業績比重...

富驊衝高階伺服器

富驊（5465）看好高階伺服器需求穩步回升，尤其美系IT品牌客戶的4U與8U伺服器產品今年量產以來，出貨量持續攀升，續創...

27家業績秀 反應熱烈

配合上櫃公司第3季財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）於11月11日至27日舉辦七場次多樣化主題「櫃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。