海柏特12月17日掛牌 預計展開上櫃前競價拍賣

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
由左至右為海柏特總經理林俊男、海柏特董事長侯知遠、海柏特財務長陳瑋浩。海柏特／提供
由左至右為海柏特總經理林俊男、海柏特董事長侯知遠、海柏特財務長陳瑋浩。海柏特／提供

宏碁（2353）集團旗下多品牌售後服務公司海柏特（6884）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1483張，競拍底價30元，最高投標張數195張，暫定承銷價33元。競拍時間為12月2日至4日，12月8日開標；12月5日至9日辦理公開申購12月11日抽籤，預計12月17日掛牌。

海柏特近三年營運表現持續亮眼，展現穩定的雙位數成長動能。營收從2022年的7.44億元成長至2024年的11.93億元，成長幅度超過六成，毛利率維持約18%至19%水準，稅後淨利自2,233萬元增至3,323萬元，每股盈餘（EPS）則由1.37元提升至2.04元，公司營運體質穩健且獲利能力持續提升。公司今年前三季的合併營收為8.45億元，毛利1.85億元，毛利率約為21.89%，稅後淨利為2,311萬元，EPS為1.42元。

海柏特的營運重點在於「多品牌授權」策略的深化。公司目前已獲得近50家國際品牌售後服務授權，涵蓋電腦、手機、遊戲機、智慧家電等。多品牌布局除擴大市場基礎外，更有效分散客戶集中之風險，公司已成功透過多品牌策略驅動中小型客戶的業務成長，強化整體客戶結構，提高對市場的抗風險能力。三年來客戶數已經成長近一倍，顯示多品牌授權策略成功帶動中小客戶營收放大效益。

同時，海柏特透過售後服務（高毛利）與附加價值服務型銷售（高營收）雙軌導流策略，提升企業客戶黏著度。藉由推動BRC（Board Repair Center板階維修），擴大具備Level 3（最高階的硬體維修技術等級）高階維修能力的專業人才，進而承接高階零組件的維修任務。

