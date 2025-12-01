快訊

閃兵壞人生大事！陳柏霖紐西蘭婚禮「無限延期」 大咖賓客名單曝

富驊衝高階伺服器

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

富驊（5465）看好高階伺服器需求穩步回升，尤其美系IT品牌客戶的4U與8U伺服器產品今年量產以來，出貨量持續攀升，續創新高。展望2026年，富驊持續擴大高階伺服器產品線，看好AI運算及高密度儲存成主要成長引擎。

另一方面，因應地緣政治及客戶訂單需求，富驊積極推動全球產能布局，泰國廠已於本季建置完成並量產，富驊看好，泰國廠將與中國大陸廠區形成互補生產體系，以提高交貨彈性、降低關稅風險，進一步強化北美與東協市場的服務能力。

富驊表示，旗下多元化產品布局穩健，與北美硬碟品牌大廠合作開發的高密度4U及2U伺服器預計2026年量產，除了雲端伺服器供應商（CSP）產品之外，也持續拓展白牌DC-MHS模組化伺服器領域，整體布局涵蓋1U至8U等多樣規格，展現強大技術深度與產品整合能力。

富驊前三季稅後純益2.02億元，年增3.7%，每股純益1.37元；前十月營收47.38億元，年增32.57%，隨著伺服器產品布局有成，已打入北美電腦品牌大廠供應鏈。

伺服器 布局

延伸閱讀

俄烏若正式停戰 法人看好新興等散裝股將受惠

匯流民調／江啟臣戰台中將獲43.9%支持 領先何欣純18.9個百分點

內資鎖碼股 一路賺到明年 富邦金、聯發科等交投主旋律

銅銀需求旺價格創高 高盛訪調 36%機構投資人看好金價

相關新聞

東捷攻半導體 拚轉盈

設備廠東捷（8064）布局半導體六年有成，今年營收認列集中在下半年，全年可望轉虧為盈。展望2026年，大陸LED、Mic...

廣閎科明年拚績增雙位數

IC設計廠廣閎科（6693）搶搭AI伺服器相關周邊商機，法人看好，廣閎科今年AI伺服器相關電源與散熱應用產品出貨業績比重...

富驊衝高階伺服器

富驊（5465）看好高階伺服器需求穩步回升，尤其美系IT品牌客戶的4U與8U伺服器產品今年量產以來，出貨量持續攀升，續創...

27家業績秀 反應熱烈

配合上櫃公司第3季財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）於11月11日至27日舉辦七場次多樣化主題「櫃...

中裕愛滋藥 拓展俄市場

中裕（4147）昨（30）日宣布，與俄羅斯製藥公司R-Pharm,JSC 簽署指定患者藥物使用計劃供應協議。業內認為，這...

萬年清在建工程達14億元

萬年清（6624）指出，上半年雖受國際貿易戰衝擊，客戶資本支出延遲致新訂單放緩，但預計新訂單將於明年第1季恢復認列。法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。