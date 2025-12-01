富驊（5465）看好高階伺服器需求穩步回升，尤其美系IT品牌客戶的4U與8U伺服器產品今年量產以來，出貨量持續攀升，續創新高。展望2026年，富驊持續擴大高階伺服器產品線，看好AI運算及高密度儲存成主要成長引擎。

另一方面，因應地緣政治及客戶訂單需求，富驊積極推動全球產能布局，泰國廠已於本季建置完成並量產，富驊看好，泰國廠將與中國大陸廠區形成互補生產體系，以提高交貨彈性、降低關稅風險，進一步強化北美與東協市場的服務能力。

富驊表示，旗下多元化產品布局穩健，與北美硬碟品牌大廠合作開發的高密度4U及2U伺服器預計2026年量產，除了雲端伺服器供應商（CSP）產品之外，也持續拓展白牌DC-MHS模組化伺服器領域，整體布局涵蓋1U至8U等多樣規格，展現強大技術深度與產品整合能力。

富驊前三季稅後純益2.02億元，年增3.7%，每股純益1.37元；前十月營收47.38億元，年增32.57%，隨著伺服器產品布局有成，已打入北美電腦品牌大廠供應鏈。