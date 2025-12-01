快訊

東捷攻半導體 拚轉盈

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

設備廠東捷（8064）布局半導體六年有成，今年營收認列集中在下半年，全年可望轉虧為盈。展望2026年，大陸LED、MicroLED投資潮持續，加上先進封裝設備訂單續旺，東捷預期，明年半導體設備占比有望上看逾三成。

東捷10月營收2.91億元，月增12%，年增43%，攀上近16個月高點。東捷總經理陳贊仁表示，由於今年營收認列集中在下半年，第4季會是營收認列高峰，並帶動2025全年轉虧為盈。

東捷前三季毛利率22.05%，年減4.67個百分點；稅後淨損2,599.7萬元，較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.16元。其中，第3季稅後純益1.08億元，較第2季轉盈，年增156.8%，每股純益0.65元，獲利攀近12季來新高。

受到面板廠縮減資本支出影響，東捷今年來自顯示器廠營收占比低於四分之一，半導體設備營收占比增加到15%至20％，LED相關設備比重仍有五成。

陳贊仁表示，東捷自2019年開始布局半導體先進封裝市場，當年就有先進封裝的自動化業績，但直到2024年才有先進封裝的製程設備出貨到封測廠，今年出貨量顯著成長。展望明年，他預期，力成及日月光均買廠擴充進封裝產能，樂觀看待半導體設備成長，東捷明年半導體設備營收比重可望超過三成，由於是客製化產品，毛利率佳，有助提升獲利。

