中裕愛滋藥 拓展俄市場

中裕（4147）昨（30）日宣布，與俄羅斯製藥公司R-Pharm,JSC 簽署指定患者藥物使用計劃供應協議。業內認為，這將有利於中裕擴大俄羅斯市場動能。

依據協議，R-Pharm將可依當地法規及主管機關要求，在俄羅斯及相關地區向符合資格、罹患多重抗藥性HIV-1感染的患者提供抗愛滋病新藥Trogarzo。

此計畫目的在於Trogarzo尚未於當地正式上市前，透過政府核准的特殊醫療途徑，讓重度抗藥性HIV感染患者能提前取得治療藥物，以滿足臨床迫切醫療需求。

中裕新藥執行長張金明表示，很榮幸能與R-Pharm合作，透過指定患者計畫讓更多需要Trogarzo的患者儘早受惠。這不僅展現中裕對全球多重抗藥性HIV患者的承諾，也代表中裕新藥持續拓展國際市場的具體成果。

R-Pharm執行長Vasiliy Ignatiev表示，對於多重抗藥性HIV感染患者來說，現有治療方案無法有效抑制病毒。如今，我們能夠為這些患者提供新的藥物與重新擁有正常生活帶來希望。