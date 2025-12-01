快訊

閃兵壞人生大事！陳柏霖紐西蘭婚禮「無限延期」 大咖賓客名單曝

鎳價反彈、不銹鋼價走揚 唐榮、燁聯迎接小陽春

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
國際鎳價反彈，不銹鋼價逆勢走揚，唐榮、燁聯有望在年底前迎來小陽春。聯合報系資料照
國際鎳價反彈，不銹鋼價逆勢走揚，唐榮、燁聯有望在年底前迎來小陽春。聯合報系資料照

國際鎳價反彈，單周漲2.5%，進到每公噸1.46萬美元區間，不銹鋼價逆勢走揚，唐榮（2035）、燁聯有望在年底前迎來小陽春，「年終拉尾盤，可以少虧點」。

法人表示，鎳是不銹鋼關鍵合金元素，其價格波動對不銹鋼成本具有高度敏感性。近期鎳價止跌回升，對全球不銹鋼供應鏈，是正面的成本支撐訊號。

根據倫敦金屬交易所LME最新商情，鎳價在2025年11月下旬從低檔反彈，近期現貨價逐步回升至約每公噸1.46萬美元區間，單周漲幅約2.5%。此外，2025年全球不銹鋼市場報告，不銹鋼市場規模預期從2024年約1202億美元擴大到2030年的1574億美元，複合年均成長率約4.6%。

唐榮專家指出，從中長期角度看，不銹鋼需求基本面仍有支撐，而且供應端長期受原料成本、環保壓力、冶煉條件影響。

近期鎳價上漲，全球不銹鋼報價順勢調升，燁聯、唐榮調高12月盤價，將挹注營收獲利空間。雖然目前需求整體仍不旺，但隨著價格走高，再搭配年底工程、基建或換季補貨需求，傳統買氣可能逐步釋放，市場「小陽春」並非不可能。

上櫃不銹鋼廠主管指出，當前全球鋼鐵供應仍然偏寬鬆，庫存調整尚未完全，有可能壓抑鋼價上漲幅度；若下游客戶觀望情緒濃厚，不銹鋼廠漲價可能遭到抵抗，還是有很多瓶頸待突破。

不銹鋼 鎳價

延伸閱讀

銅銀需求旺價格創高 高盛訪調 36%機構投資人看好金價

韓浦項鋼鐵廠疑發生一氧化碳意外 3人心跳停止

全民權證／華新 押價內外15%

唐榮、運錩迎陸政策利多

相關新聞

東捷攻半導體 拚轉盈

設備廠東捷（8064）布局半導體六年有成，今年營收認列集中在下半年，全年可望轉虧為盈。展望2026年，大陸LED、Mic...

廣閎科明年拚績增雙位數

IC設計廠廣閎科（6693）搶搭AI伺服器相關周邊商機，法人看好，廣閎科今年AI伺服器相關電源與散熱應用產品出貨業績比重...

富驊衝高階伺服器

富驊（5465）看好高階伺服器需求穩步回升，尤其美系IT品牌客戶的4U與8U伺服器產品今年量產以來，出貨量持續攀升，續創...

27家業績秀 反應熱烈

配合上櫃公司第3季財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）於11月11日至27日舉辦七場次多樣化主題「櫃...

中裕愛滋藥 拓展俄市場

中裕（4147）昨（30）日宣布，與俄羅斯製藥公司R-Pharm,JSC 簽署指定患者藥物使用計劃供應協議。業內認為，這...

萬年清在建工程達14億元

萬年清（6624）指出，上半年雖受國際貿易戰衝擊，客戶資本支出延遲致新訂單放緩，但預計新訂單將於明年第1季恢復認列。法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。