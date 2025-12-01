快訊

閃兵壞人生大事！陳柏霖紐西蘭婚禮「無限延期」 大咖賓客名單曝

27家業績秀 反應熱烈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

配合上櫃公司第3季財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）於11月11日至27日舉辦七場次多樣化主題「櫃買市場業績發表會」，吸引眾多投資人到場聆聽及討論交流，反應熱烈。

本系列業績發表會共有均豪（5443）、均華、巨漢、創為精密、德英、至興、台生材、精華、叡揚、數泓科、山富、王座、台特化、光焱科技、沛亨、意德士、上詮、信驊、茂達、宜鼎、弘塑、元太、雙鴻、漢科、倉和、新漢、三聯等27家上櫃公司與會，由各家公司經營團隊分別說明營運現況、產業發展、經營布局、財務概況等，各場次的發表會均獲得投資人踴躍參與。

櫃買中心表示，本系列業績發表會主題精采豐富，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\關於櫃買\櫃買影音」）查詢。

透過本系列多元主題業績發表會，投資人除了解產業脈動及發展趨勢外，同時可與上櫃公司經營團隊進行雙向溝通，更能充分了解公司經營策略及營運績效。

櫃買中心將持續配合各季度財務報告公告時程，規劃辦理「櫃買市場業績發表會」，作為上櫃公司與投資人之間溝通的平台，除協助上櫃公司深化投資人關係外，亦促使投資人了解上櫃公司的未來展望及長期價值。

櫃買中心 市場

延伸閱讀

櫃買前進WFE 報佳音

櫃買帶同仁淨灘 訪視造林地

上櫃股票久禾光自11月25日起 得為融資融券交易

櫃買綠債準則 接軌國際

相關新聞

東捷攻半導體 拚轉盈

設備廠東捷（8064）布局半導體六年有成，今年營收認列集中在下半年，全年可望轉虧為盈。展望2026年，大陸LED、Mic...

廣閎科明年拚績增雙位數

IC設計廠廣閎科（6693）搶搭AI伺服器相關周邊商機，法人看好，廣閎科今年AI伺服器相關電源與散熱應用產品出貨業績比重...

富驊衝高階伺服器

富驊（5465）看好高階伺服器需求穩步回升，尤其美系IT品牌客戶的4U與8U伺服器產品今年量產以來，出貨量持續攀升，續創...

27家業績秀 反應熱烈

配合上櫃公司第3季財務報告公告，櫃買中心（Taipei Exchange）於11月11日至27日舉辦七場次多樣化主題「櫃...

中裕愛滋藥 拓展俄市場

中裕（4147）昨（30）日宣布，與俄羅斯製藥公司R-Pharm,JSC 簽署指定患者藥物使用計劃供應協議。業內認為，這...

萬年清在建工程達14億元

萬年清（6624）指出，上半年雖受國際貿易戰衝擊，客戶資本支出延遲致新訂單放緩，但預計新訂單將於明年第1季恢復認列。法人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。