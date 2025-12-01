櫃買引資 赴星辦法說

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
參加櫃買中心海外法說會公司基本資料
為提升優質上櫃公司的國際能見度，增加海外機構投資人對台灣資本市場之瞭解，櫃買中心與富邦證券及其合作夥伴富瑞集團有限公司（Jefferies Group LLC），將於今年12月3日至5日偕同八家上櫃公司前往新加坡舉辦海外法人說明會。

櫃買中心表示，為持續深化國際機構投資人關係，繼今年6月赴香港舉辦法說會獲得熱烈回響後，本次將前往新加坡舉辦實體說明會，邀請深受法人關注的聯亞（3081）、雙鴻、上詮、力旺、新應材、譜瑞、宜鼎，以及胡連等八家。

八家均為在半導體製程相關供應鏈、散熱模組、通信網路業及電子零組件業等領域具產業代表性的上櫃公司，透過面對面會談的方式提供更多互動機會，使海外機構投資人更瞭解與會公司營運動態及未來發展策略。此外，櫃買中心也將藉此難得機會向外資機構投資人進行簡報，宣傳櫃買市場的特色、優勢與發展現況。

櫃買中心長期以來持續舉辦海外引資活動，致力提升國際投資人對於我國資本市場之關注，也具體提高了外資參與上櫃股票投資的意願。

經統計，近十年來外資參與上櫃市場交易的比重由2015年的8.6%成長至2025年截至10月底的23.7%。今年雖受到美國宣布對等關稅影響，全球資本市場大幅波動，然而經統計今年截至10月底，外資仍買超上櫃股票，顯示上櫃市場具備相當投資吸引力與國際競爭力。

櫃買中心表示，今後仍將持續辦理引資活動，提供海外機構投資人認識優質上櫃公司之機會，吸引國際資金持續參與櫃買市場，為打造台灣成為亞洲資產管理中心挹注更充沛的投資動能。

