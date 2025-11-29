興櫃一周回顧／仁新飆漲65%居冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，受惠市場投資信心修復，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.7%，生技醫療股仁新（6696）本周以超過六成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數大舉增加至32檔，其中前十強介於18.2%至65.1%，以產業分布觀察，生技醫療股接棒科技股，成為本周資金主要青睞對象，一共入列六檔，科技股兩檔，綠能環保、其他族群各一。

本周漲幅前十強依序為新藥研發仁新65.1%、工業自動化股聯剛科技37.3%、創業投資股能率亞洲35.9%、新藥研發商圓祥生技25.6%、光通訊跳接線廠連訊23.2%、生技醫療股雲象科技21.4%、生技醫療股永笙-KY漲21.2%、生技醫療股通用幹細胞*漲20.01%、醫療耗材股晶鑽生醫18.8%、風電股世紀樺欣18.2%。

本周有六家公司登錄興櫃，分別為24日生技醫療股鼎晉生技，26日眼球商機的科明、半導體設備供應鏈的聖凰，27日太陽能供應鏈海利普、新藥股藥祇、半導體的碩正科技。

延伸閱讀

威聯通12月下旬轉上櫃

AI熱獲利成長佳、評價合理 雙利多加持台灣科技創新後市看俏

海利普11月27日登興櫃 綠能添新兵

藥祇明登興櫃 每股120元

相關新聞

興櫃一周回顧／仁新飆漲65%居冠

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，受惠市場投資信心修復，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.7%，...

上詮10月每股虧0.13元

光通訊廠上詮（3363）昨（28）日公告10月自結財報，單月淨損約1,400萬元，每股淨損0.13元，與去年同期相比虧損...

環宇10月EPS 0.28元 出貨看增

環宇-KY（4991）昨（28）日公告10月自結稅後純益3,100萬元，每股純益（EPS）0.28元，較去年同期轉虧為盈...

杭特2025年獲利 挑戰十年最佳

安控廠杭特（3297）今年前三季每股純益（EPS）0.54元，擺脫連兩年虧損困境，隨產品結構改善，走向AI智慧化應用，杭...

順藥中風新藥獲美 FDA Type C 會議回覆 臨床三期可望加速 股價亮燈

順藥（6535）研發之LT3001中風新藥，日前向美國食品藥物管理局（FDA）提出Type C會議申請，已於27日晚間接...

崴寶掛牌 2026年營運看旺

機殼廠崴寶精密（7744）昨（27）日以承銷價280元上櫃掛牌交易，該公司越南新廠將在明年中落成，新產能將開始挹注營收貢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。