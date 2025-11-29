興櫃一周回顧／仁新飆漲65%居冠

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，受惠市場投資信心修復，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.7%，生技醫療股仁新（6696）本周以超過六成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數大舉增加至32檔，其中前十強介於18.2%至65.1%，以產業分布觀察，生技醫療股接棒科技股，成為本周資金主要青睞對象，一共入列六檔，科技股兩檔，綠能環保、其他族群各一。

本周漲幅前十強依序為新藥研發仁新65.1%、工業自動化股聯剛科技37.3%、創業投資股能率亞洲35.9%、新藥研發商圓祥生技25.6%、光通訊跳接線廠連訊23.2%、生技醫療股雲象科技21.4%、生技醫療股永笙-KY漲21.2%、生技醫療股通用幹細胞*漲20.01%、醫療耗材股晶鑽生醫18.8%、風電股世紀樺欣18.2%。

本周有六家公司登錄興櫃，分別為24日生技醫療股鼎晉生技，26日眼球商機的科明、半導體設備供應鏈的聖凰，27日太陽能供應鏈海利普、新藥股藥祇、半導體的碩正科技。