興櫃一周回顧／仁新飆漲65%居冠
觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，受惠市場投資信心修復，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.7%，生技醫療股仁新（6696）本周以超過六成漲幅表現成為興櫃漲幅王。
本周漲幅超過一成檔數大舉增加至32檔，其中前十強介於18.2%至65.1%，以產業分布觀察，生技醫療股接棒科技股，成為本周資金主要青睞對象，一共入列六檔，科技股兩檔，綠能環保、其他族群各一。
本周漲幅前十強依序為新藥研發仁新65.1%、工業自動化股聯剛科技37.3%、創業投資股能率亞洲35.9%、新藥研發商圓祥生技25.6%、光通訊跳接線廠連訊23.2%、生技醫療股雲象科技21.4%、生技醫療股永笙-KY漲21.2%、生技醫療股通用幹細胞*漲20.01%、醫療耗材股晶鑽生醫18.8%、風電股世紀樺欣18.2%。
本周有六家公司登錄興櫃，分別為24日生技醫療股鼎晉生技，26日眼球商機的科明、半導體設備供應鏈的聖凰，27日太陽能供應鏈海利普、新藥股藥祇、半導體的碩正科技。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言