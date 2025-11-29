杭特2025年獲利 挑戰十年最佳

安控廠杭特（3297）今年前三季每股純益（EPS）0.54元，擺脫連兩年虧損困境，隨產品結構改善，走向AI智慧化應用，杭特聚焦利基型產品新應用領域，整合應用AI技術，目標成為智慧化安全監控、影像分析系統專業廠。

外界預期，今年杭特在業外加持下，全年獲利有望改寫逾十年來最佳表現。

杭特不回應法人預估的財務數字。累計前十月營收1.66億元，年增18.2%。今年第3季稅後純益987萬元，持平第2季，每股純益0.27元。累計今年前三季稅後純益1,947萬元，每股純益0.54元，較去年同期0.02元大增。第2季雖有匯損1,100萬元，但業外認列舊制退休金結清收入3,223萬，第3季匯率回穩，單季業外匯兌收益282萬元，以及股利收入248萬元，為獲利加分。

以本業表現來看，今年前三季營業淨損1,919萬元，較去年同期虧損2,853萬元收斂。第3季毛利率達37.15%，為四年來最佳，受惠產品組合優化，前三季毛利率達36.43%，年增5.59個百分點。