環宇10月EPS 0.28元 出貨看增

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

環宇-KY（4991）昨（28）日公告10月自結稅後純益3,100萬元，每股純益（EPS）0.28元，較去年同期轉虧為盈。

環宇昨天股價收167元，上漲0.5元，外資法人反手買超。環宇總執行長暨總裁安寶信日前表示，磷化銦（Inp）基板供貨轉順，缺料情況解除，下半年出貨有望提升，衝刺AI光通訊市場。

環宇為美系雲端服務業者的800G接收端光模組主要供應商，受惠CSP持續擴大資本支出，環宇出貨動能與訂單能見度雙雙提升。公司看好今年全球800G光收發模組出貨量將自去年的800萬套增至1,800萬，2026年有機會上看4,000萬套。

