上詮10月每股虧0.13元

光通訊廠上詮（3363）昨（28）日公告10月自結財報，單月淨損約1,400萬元，每股淨損0.13元，與去年同期相比虧損收斂。法人指出，上詮耕耘共同封裝光學（CPO）產品仍在耕耘階段，明年有望開始放量出貨，替營運帶來新成長動能。

上詮10月單月營收為1.34億元、月減23.1％，相較去年同期成長31.6％，稅前淨損1,200萬元，稅後淨損1,400萬元，每股淨損0.13元，表現皆較去年同期虧損幅度縮小。

法人指出，上詮營運仍受限於CPO產品出貨動能有限，目前1.6T規格的光纖陣列單元（FAU）線性可插拔光學（LPO）已經進入系統端驗證階段，預期明年可望量產，屆時業績表現有機會明顯轉強。

上詮被台積電納入矽光子生態系成員，矽光子關鍵領域為半導體晶片直接與光通訊整合，加快訊號傳輸速度，國際網通大廠博通、Marvell等都投入相關研發，預期明年開始生產，CPO商機逐步升溫，作為生態系成員的上詮業績可望同步成長。

上詮已經開始提前布局新世代產品線，日前在法說會中表示，6.4T的CPO交換器（Switch）需求逐步提升，2026年後有機會出現12.8T光學引擎整合中介層（Interposer）的AI伺服器商機，合作的半導體客戶已開始投入晶片研發，未來市場可期。

上詮昨日股價上漲5元、至375.5元，為短線新高，三大法人買超323張，轉賣為買，外資買超288張為大宗。