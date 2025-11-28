快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

順藥中風新藥獲美 FDA Type C 會議回覆 臨床三期可望加速 股價亮燈

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
順藥董事長王素琦。晟德／提供 謝柏宏
順藥董事長王素琦。晟德／提供 謝柏宏

順藥（6535）研發之LT3001中風新藥，日前向美國食品藥物管理局（FDA）提出Type C會議申請，已於27日晚間接獲FDA書面回覆，激勵28日股價亮燈漲停。

順藥28日上午發布重大訊息表示，該公司研發之LT3001用於急性缺血性中風新藥，向美國FDA提出Type C諮詢會議申請，已獲回應。順藥表示，FDA確認目前LT3001 累積的臨床數據足以支持後續三期試驗開發，並同意該公司依據既有臨床證據所選定之重點次族群，包括中重度以及失能患者，作為三期試驗的主要收案對象，以增強臨床數據的可解釋性，並提升檢定力。

順藥日前針對 LT3001 中風新藥，依據現有臨床前研究及臨床試驗結果，向美國FDA進行Type C諮詢，諮詢內容包括臨床前研究資料之完整性、三期臨床試驗設計（包含療效指標、樣本數、收案病人條件及期中分析等），以及未來於美國申請藥證之相關要求等議題。

順藥指出，在主要療效指標方面，FDA表示，以給藥後 90 天之 mRS 0–2 或mRS 0–1 作為三期試驗主要療效指標均屬可接受，並完全符合國際監管實務，可作為後續藥證審查的重要依據。針對受試者人種比例，FDA並未要求特定比例之美國受試者，僅強調最終結果需具備合理外推至美國臨床族群的能力。

針對整體樣本數與期中分析架構，因期中分析會涉及解盲，FDA就其分析方式和樣本數設計，提出具體建議，目的是確保三期試驗的設計足夠嚴謹、結果更可靠。

順藥表示，整體而言，鑑於急性缺血性中風的臨床需求仍極為迫切且龐大，FDA對 LT3001 的三期試驗規劃展現開放的態度。該公司將依循FDA建議進行三期佈局調整，並同步加速推動中國三期臨床啟動，推進開發進程。

FDA 美國 順藥

延伸閱讀

中風母不願起床...逆子猛刺胸3刀要妹「幫收屍」 判關20年定讞

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查關切國綠卡移民

美媒：槍擊國民兵犯嫌 曾與美軍在阿富汗並肩作戰

星通美國大單 來了

相關新聞

順藥中風新藥獲美 FDA Type C 會議回覆 臨床三期可望加速 股價亮燈

順藥（6535）研發之LT3001中風新藥，日前向美國食品藥物管理局（FDA）提出Type C會議申請，已於27日晚間接...

崴寶掛牌 2026年營運看旺

機殼廠崴寶精密（7744）昨（27）日以承銷價280元上櫃掛牌交易，該公司越南新廠將在明年中落成，新產能將開始挹注營收貢...

能率亞洲資本 將轉上櫃

能率集團旗下創投公司能率亞洲資本（7777）昨（27）日舉辦媒體茶敘，該公司預計12月下旬興櫃轉上櫃掛牌；董事長謝發達指...

閎康總座 施韋出任

半導體檢測分析實驗室大廠閎康（3587）昨（27）日公告，延攬前晶成董座施韋出任總經理。

先進光擴大越南車用布局

光學鏡頭廠先進光（3362）擴大越南布局，鎖定車用相關應用，看好相關車用客戶玻璃鏡片訂單將為營運挹注新動能。

聚和擬屏東擴建新廠

化工大廠聚和（6509）昨（27）日舉行法說會，公司預期，本季營運平穩向上，明年首季將啟動屏東科學園區一期新廠區興建，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。