王座等39家上櫃公司股票 自11月28日起得為融資融券交易

櫃買中心依據上櫃公司申報公告的2025年第3季財務報告及相關資料進行審核後，計新增王座（2751）等39檔上櫃股票得為融資融券交易，並公告自11月28日生效。

櫃買中心表示，為提供投資人更靈活的交易操作彈性，並基於上市及上櫃規範衡平性，主管機關於近期放寬上櫃股票得為融資融券標準與上市股票一致。是以，上櫃公司掛牌滿六個月後，符合每股淨值在票面以上（若屬無面額或每股面額非屬10元者，最近一個會計年度決算無累積虧損）、無價量異常，且無股權過度集中之情事者，即具有融資融券之資格。

28日起得為融資融券交易的39家公司為王座、聯發國際（2756）、弘塑（3131）、基亞（3176）、大塚（3570）、榮昌（3684）、訊聯基因（4160）、橙的（4554）、新鼎（5209）、立凱-KY（5227）、力麗店（5364）、上亞科技（6130）、昱泉（6169）、百徽（6259）、京晨科（6419）、弘煜科（6482）、欣普羅（6560）、東典光電（6588）、台灣銘板（6593）、共信-KY（6617）、醫影（6637）、均華（6640）、雍智科技（6683）、東捷資訊（6697）、智聯服務（6751）、虎門科技（6791）、東研信超（6840）、偉康科技（6865）、騰雲（6870）、倍力（6874）、衛司特（6894）、宸曜（6922）、汎瑋材料（6967）、意德士（7556）、樂意（7584）、創泓科技（7714）、光焱科技（7728）、印能科技（7734），以及生展（8279）。