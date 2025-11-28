能率亞洲資本 將轉上櫃

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

能率集團旗下創投公司能率亞洲資本（7777）昨（27）日舉辦媒體茶敘，該公司預計12月下旬興櫃轉上櫃掛牌；董事長謝發達指出，公司目標是尋找更多深具潛力的海內外企業，以創投方式孕育更多市場獨角獸，並從中獲得投資收益。

能率亞洲成立於2015年，目前資本額16.75億元，即將成為國內首家上櫃掛牌創投業者，同時也是國內少數同時具備台灣及日本完整產業網路的永續型創投機構。

能率亞洲股東陣容堅強，第一大股東為母公司能率集團，持股約18.45%，第二大股東為台昇國際，持股約15.99%，第三大股東為長春人造樹脂，持股約14.7%，能率集團旗下佳能也持有能率亞洲股權約4.92%，為第四大股東，第五大股東是國票創投，持股約4.35%。

謝發達表示，能率亞洲投資組合涵蓋AI應用、機器人、半導體、智慧製造、航太、新能源車及高階醫療器材等，且有七成都已進入資本市場。目前主要投資標的包含星宇航空、復盛應用科技、上品綜合工業、汎銓科技、亨泰光學、台康生技、IKKA-KY、皇家可口與金聯成等；海外投資標的則是AI機器人創新公司Agility。

