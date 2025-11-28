崴寶掛牌 2026年營運看旺

機殼廠崴寶精密（7744）昨（27）日以承銷價280元上櫃掛牌交易，該公司越南新廠將在明年中落成，新產能將開始挹注營收貢獻，法人估明年營運有望更勝去年。

崴寶成立於2014年，具備精密注塑、沖壓、CNC機械加工、壓鑄、表面處理及整合組裝等核心技術，客戶涵蓋AI、雲端運算、車用電子、生醫科技、金屬3D列印及消費性電子等高成長產業。

崴寶昨日掛牌交易首日展開蜜月行情，盤中股價一度來到291.5元，終場壓回整理，上漲3.5元，收283.5元。

據悉，崴寶主要營收產品為網路交換機與光通訊模組的機殼、機構件，前二大客戶約占公司整體營收69%，總部位於台中，生產基地分別在中國大陸東莞與越南北寧，目前產能比例分別為67%、33%。

據悉，崴寶目前有70%至80%營收來自AI伺服器周邊產品。隨輝達及各大CSP廠積極擴充算力，傳輸速度與高頻寬需求同步攀升，有助崴寶機殼與機構件出貨動能轉強。