威聯通12月下旬轉上櫃

威強電旗下網路儲存伺服器（NAS）廠、興櫃股后威聯通（7805）將轉上櫃，市場預計12月下旬掛牌。展望後市，威強電暨威聯通董事長張明智昨（27）日指出，威聯通看好邊緣AI商機，以及先進Scale-out 儲存市場成長動能，在新專案帶動下，預計2026年威聯通營運表現將超過產業均值。法人預估，威聯通今年營收將超過去年，預計2026年業績增長兩成起跳。

威聯通昨天興櫃參考價收700元、上漲10.53元。威聯通今年前三季營收45.96億元，稅後純益9.32億元，毛利率56%，每股純益30.84元。近三年營運穩健成長，受惠於企業資料保護、AI應用與私有雲需求大增，產品組合持續朝高附加價值領域優化，展現長期獲利動能。

展望後市，威聯通指出，依據過去幾年經驗，NAS產業每年年複合成長率約10%至15%，2026年預計在沒有匯率干擾下，NAS產業成長10%至20%可以期待，加上威聯通增加新產品線Scale-out儲存方案，今年預計將有醫療、金融等新專案，有望帶動明年營運。

針對記憶體漲價缺貨影響，威聯通總經理劉文義回應，今年5、6月已知道記憶體將面臨缺貨漲價情況，因此提早備貨DDR4，短期間貨源夠用，威聯通也加速將使用DDR4的產品改為DDR5。至於記憶體漲價的新增成本，威聯通可通透過漲價反映。

威聯通表示，AI模型的本地化部署與即時推論成為新趨勢。威聯通積極布局Edge AI應用，推出內建NVIDIA GPU / Intel NPU的智慧NAS平台。根據Fortune Business Insights報告，全球NAS市場正由Scale-up向Scale-out加速轉型。Scale-out NAS市場規模預估將從2024年197億美元成長至2032年718億美元，年複合成長率約17.5%。