漢科在手訂單達百億元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

漢科（3402）副總經理林志煌昨（27）日表示，目前在手訂單累計金額約90億至100億元。漢科追隨主要客戶在美國日本及德國投資設廠，陸續於美國、日本成立子公司，今年第2季完成德國子公司設立。展望2026年，漢科估營收目標年增二位數百分比。

漢科出席櫃買市場業績發表會，林志煌表示，漢科業務包含氣體特殊管路、無塵室機電統包、高真空系統、特殊氣體供應與設備、客戶製程尾氣與廢氣處理、系統軟體研發、濕製程設備與化學系統等七大類。隨著台積電在美國、日本及德國投資設廠，漢科陸續於美國、日本、德國成立子公司。

漢科今年前三季合併營收38.86億元，年減5.9%。毛利率25.24%，年增5.3個百分點，創史上新高。稅後純益4.37億元，年增20.9%，每股純益5.99元。

漢科今年前十月合併營收43.43億元，年減5.5%。林志煌表示，目前在手訂單金額90億至100億元。漢科總管理處副總經理蕭燕啁說，明年營收目標較今年成長二位數，並希望毛利率持續提高。

