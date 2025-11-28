先進光擴大越南車用布局

光學鏡頭廠先進光（3362）擴大越南布局，鎖定車用相關應用，看好相關車用客戶玻璃鏡片訂單將為營運挹注新動能。

因應越南布局資金需求，先進光董事會日前通過投資8.42億元，支應廠房建置資本支出，以及斥資567萬美元（合新台幣1.75億元）新增子公司越南增購廠房及廠房建置資本支出，合計兩筆投入金額共約10.17億元。

先進光為筆電鏡頭市場龍頭，市占約七成，針對筆電市場展望，先進光表示，由於上半年提前拉貨，近期市場需求疲弱，加上近期記憶體缺貨等干擾，保守看待本季，惟客戶新開案量仍熱絡，在新訂單及新客戶挹注下，明年營運不看淡。

先進光前十月營收36.09億元，年增0.8%；前三季稅後淨損1.65億元，每股淨損1.17元，較去年同期每股純益1.96元失色。

先進光強調，筆電品牌廠因應成本上漲壓力，改採區隔市場策略，因應不同市場需求推出不同產品，目前看到客戶對明年新開案的計畫仍熱絡。

先進光近年積極分散布局，除了既有筆電鏡頭之外，因應客戶需求，增加指紋辨識、觸控模組以及Meta lens等業務，旗下主攻觸控模組及指紋辨識業務的科雅光電新增一家美系客戶，下半年量能增加。先進光表示，在觸控模組業務開拓新客戶帶動下，明年出貨量有望翻倍增長。