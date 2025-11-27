快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

聯合骨材法說會／董座林延生：明年營業額估將增20% 啟動高雄二廠計畫

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
聯合骨科董事長林延生。嚴雅芳/攝影
聯合骨科董事長林延生。嚴雅芳/攝影

聯合（4129）27日召開法說會，董事長林延生表示，雖近三年營收已累積倍增、基期處於高檔，但公司預期2026年營業額有望再成長約20％，並將啟動高雄二廠興建作業，預計提供後續營運成長所需產能，最快2028年可望投產。未來成長動能將主要來自歐洲、美洲與日本市場，以及新產品導入。

截至今年前三季，聯合骨科營收區域占比分別為亞太約44％、歐洲中東非洲（EMEA）約 35％、美洲約 21％。林延生表示，目前約80％營收來自直營市場（自有分公司），其餘 20％由全球約30個國家的代理商與經銷商貢獻。直營模式雖投入較高、回收期需五至六年以上，但是醫師信任度累積與市場深耕關鍵。另，台灣市場今年營收已成長約14％，明顯高於全球人工關節市場平均年增幅。

林延生表示，公司未來成長動能聚焦於新產品開發、新市場拓展及新客戶合作三大方向。2026預計取證產品包含「聯合優動髖臼系統」，為模組化設計，可靈活滿足不同臨床需求的系統產品，以及「聯合重建錐形系統」可因應多種骨缺損重建，3D列印仿鬆質骨結構。協助提升骨整合效率。

在產能規劃方面，公司現有高雄廠稼動率約80％，可支援明年與後年營運需求。針對三年後產能如何提升，公司已規劃要在高雄園區取得第二塊土地，規劃建設高雄二廠，明年將就土地取得、認證流程及建置時間提出更明確方案。

產品開發方面，聯合骨科自研手術導航系統已開發近一年，預計明年推出首款產品，並規劃結合機械臂以提升手術精準度。林延生表示，目前全球機器人輔助手術使用率不到 5％，仍處於市場教育階段。

至於中國大陸市場，林延生坦言，受集體採購政策影響，當地產品售價壓得相當低，以人工關節為例，在中國大陸每套僅能售約新台幣2至3萬元，但同款產品若銷至海外，在歐洲可達約2,000至3,000歐元，美國市場則可售約3,000至4,000美元，價差甚大。過去中國大陸曾被公司視為重要市場，但在價格競爭趨於激烈後，公司在整體策略上已淡化該市場的重要性。

聯合骨科召開法說會，董事長林延生表示，雖近三年營收已累積倍增、基期處於高檔，但公司預期2026年營業額有望再成長約20％。嚴雅芳/攝影
聯合骨科召開法說會，董事長林延生表示，雖近三年營收已累積倍增、基期處於高檔，但公司預期2026年營業額有望再成長約20％。嚴雅芳/攝影

市場

延伸閱讀

且吃且珍惜！牛排連鎖餐廳「傑克兄弟」台中、高雄分店 傳出尋求頂讓

高雄演唱會經濟搶眼 北市議員問「服氣嗎？」蔣萬安說話了

高雄洲際酒店攜手資生堂國際櫃 推出「極上御藏．冬日悠然下午茶」

高雄原生山茶 榮獲法國AVPA世界茶葉大賽金獎等佳績

相關新聞

元富證券輔導崴寶精密 11月27日掛牌上櫃

台新新光金控旗下元富證券輔導的崴寶精密科技（7744），27日以承銷價280元正式上櫃掛牌交易，宣告邁入資本市場關鍵里程...

統振三路並進 業績衝鋒

統振（6170）轉型逐步展現成果，總經理何明哲昨（26）日於法說會表示，隨著台灣移工人口增加、薪資水平提升、合法管道滲透...

捷創出貨旺 毛利率向上

捷創（7810）董事長兼總經理林益民昨（26）日表示，自有產品本季進入大量出貨期，挹注營收與獲利衝高，2025年營收與獲...

集雅社2025年前三季獲利衝高

集雅社（2937）昨（26）日舉行法說會，副總經理何政鋒表示，儘管家電市場衰退，但公司憑藉「家電規劃師」與展店策略，今年...

東洋射三箭 業績衝鋒

東洋（4105）昨（26）日舉行法說會，東洋總經理侯靜蘭表示，該公司近年來推動的「營運三箭」已逐步發酵，今、明年業績將有...

宏碁旗下海柏特持續「三多策略」 樂觀2026年營收雙位數成長

宏碁（2353）集團旗下「老虎隊」即將再添新兵，海柏特（6884）於26日舉行上櫃前業績發表會，公司近三年營收持續雙位數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。