聯合骨材法說會／董座林延生：明年營業額估將增20% 啟動高雄二廠計畫

聯合（4129）27日召開法說會，董事長林延生表示，雖近三年營收已累積倍增、基期處於高檔，但公司預期2026年營業額有望再成長約20％，並將啟動高雄二廠興建作業，預計提供後續營運成長所需產能，最快2028年可望投產。未來成長動能將主要來自歐洲、美洲與日本市場，以及新產品導入。

截至今年前三季，聯合骨科營收區域占比分別為亞太約44％、歐洲中東非洲（EMEA）約 35％、美洲約 21％。林延生表示，目前約80％營收來自直營市場（自有分公司），其餘 20％由全球約30個國家的代理商與經銷商貢獻。直營模式雖投入較高、回收期需五至六年以上，但是醫師信任度累積與市場深耕關鍵。另，台灣市場今年營收已成長約14％，明顯高於全球人工關節市場平均年增幅。

林延生表示，公司未來成長動能聚焦於新產品開發、新市場拓展及新客戶合作三大方向。2026預計取證產品包含「聯合優動髖臼系統」，為模組化設計，可靈活滿足不同臨床需求的系統產品，以及「聯合重建錐形系統」可因應多種骨缺損重建，3D列印仿鬆質骨結構。協助提升骨整合效率。

在產能規劃方面，公司現有高雄廠稼動率約80％，可支援明年與後年營運需求。針對三年後產能如何提升，公司已規劃要在高雄園區取得第二塊土地，規劃建設高雄二廠，明年將就土地取得、認證流程及建置時間提出更明確方案。

產品開發方面，聯合骨科自研手術導航系統已開發近一年，預計明年推出首款產品，並規劃結合機械臂以提升手術精準度。林延生表示，目前全球機器人輔助手術使用率不到 5％，仍處於市場教育階段。